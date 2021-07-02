Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Турции объяснили причины появления эсминца Defender в Черном море

В Турции объяснили причины появления эсминца Defender в Черном море

Профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Анкары Йылдырым Беязит и руководитель Института русских исследований Анкары, утверждает, что США и Великобритания не хотят разжигать тотальную войну в Черном море. Их истинная цель — спровоцировать инцидент, выставляющий Россию в роли страны-агрессора.

"В таком случае страны, которые сотрудничают с Россией, такие как Германия и Турция среди стран НАТО, также смогут отдалиться от России под давлением", — уточнил эксперт в беседе с Lenta.ru.

По его мнению, сейчас наблюдается начало кризиса в Черноморском регионе и провокации западных стран могут привести к обострению на этой территории и даже ограниченному военному конфликту. Турцию не устраивают подобные действия от государств, которые не омывает Черное море, заключил Йылмаз.

23 июня Минобороны РФ сообщило о нарушении британским эсминцем HMS Defender границы РФ в районе крымского мыса Фиолент. Корабль не реагировал на предупреждения российских пограничников, и те были вынуждены открыть предупредительный огонь. Кроме того, предупредительное бомбометание по курсу следования корабля выполнил российский Су-24М. Вскоре после провокации в Минобороны был вызван военный атташе Великобритании. Британская сторона настойчиво отрицает, что корабль вторгся в территориальные воды России и что в его сторону совершались предупредительные выстрелы, однако версию российских военных подтвердил журналист BBC, находившийся на борту.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Вышел первый тизер "Золушки" с гендерно нейтральной феей в исполнении Билли Портера
Вышел первый тизер "Золушки" с гендерно нейтральной феей в
В Турции объяснили причины появления эсминца Defender в Черном море
В Турции объяснили причины появления эсминца Defender в Черном море
Что нельзя делать напротив зеркала: приметы и обычаи
Что нельзя делать напротив зеркала: приметы и обычаи
Моника Беллуччи на прогулке с дочерьми Девой и Леони в Портофино
Моника Беллуччи на прогулке с дочерьми Девой и Леони в Портофино
СМИ: налоговая заблокировала банковские счета МакSим, находящейся в коме
СМИ: налоговая заблокировала банковские счета МакSим, находящейся в
Джефф Безос возьмет с собой в космос 82-летнюю бабушку
Джефф Безос возьмет с собой в космос 82-летнюю бабушку
Звезда "Игры престолов" Роуз Лесли приступила к съемкам нового сериала через четыре месяца после родов
Звезда "Игры престолов" Роуз Лесли приступила к съемкам
Магические свойства серебра
Магические свойства серебра
Какого числа праздник Ивана Купалы в 2021 году
Какого числа праздник Ивана Купалы в 2021 году
В Украине введут электронные гарантийные талоны на технику
В Украине введут электронные гарантийные талоны на технику
Врачей освободили от уголовного наказания при утрате наркопрепаратов
Врачей освободили от уголовного наказания при утрате наркопрепаратов
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане в Лондоне
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане в Лондоне

Топ на сегодня

Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница Новокузнецка Президенту, будет полностью отремонтирована
Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле людьми и антисемитских оскорблениях
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские проводят профилактические мероприятия
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские
Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на вечеринке в Париже
Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на

Еще по теме

МИД России выразил послу Великобритании протест из-за инцидента с эсминцем
Эксперт Алла Язькова: Болгария против объединенного флота НАТО из-за неприязни к Турции
США озвучили главную причину своего присутствия в Черном море
В США объяснили усиление присутствия в Черном море сдерживанием России