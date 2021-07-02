В Турции объяснили причины появления эсминца Defender в Черном море

Вадим Карасев

Профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Анкары Йылдырым Беязит и руководитель Института русских исследований Анкары, утверждает, что США и Великобритания не хотят разжигать тотальную войну в Черном море. Их истинная цель — спровоцировать инцидент, выставляющий Россию в роли страны-агрессора.

"В таком случае страны, которые сотрудничают с Россией, такие как Германия и Турция среди стран НАТО, также смогут отдалиться от России под давлением", — уточнил эксперт в беседе с Lenta.ru.

По его мнению, сейчас наблюдается начало кризиса в Черноморском регионе и провокации западных стран могут привести к обострению на этой территории и даже ограниченному военному конфликту. Турцию не устраивают подобные действия от государств, которые не омывает Черное море, заключил Йылмаз.

23 июня Минобороны РФ сообщило о нарушении британским эсминцем HMS Defender границы РФ в районе крымского мыса Фиолент. Корабль не реагировал на предупреждения российских пограничников, и те были вынуждены открыть предупредительный огонь. Кроме того, предупредительное бомбометание по курсу следования корабля выполнил российский Су-24М. Вскоре после провокации в Минобороны был вызван военный атташе Великобритании. Британская сторона настойчиво отрицает, что корабль вторгся в территориальные воды России и что в его сторону совершались предупредительные выстрелы, однако версию российских военных подтвердил журналист BBC, находившийся на борту.