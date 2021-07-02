В Украине введут электронные гарантийные талоны на технику

Лидия Мартынова

Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №4185, который предусматривает введение электронных гарантийных талонов на технику. Решение принято на заседании парламента в четверг, 1 июля.Согласно закону, субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (к паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном сайте производителя.В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.По требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технику и в бумажном виде.Отмечается, что порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров определяет Кабинет министров.