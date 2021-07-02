Владимир Путин отметил важность создания единого научно-технологического и цифрового пространства России и Республики Беларусь

Анастасия Иванова

Россия и Республика Беларусь давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники и совместно решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Об этом в ходе пленарного заседания «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации» заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, информирует Минпросвещения России.

Он подчеркнул, что тема мероприятия созвучна вызовам времени и динамике технологических изменений во всех сферах.

«Сейчас уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов в таких сферах, как информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования», – сообщил глава государства.

Он отметил, что была учреждена премия в области науки и техники, которая вручается один раз в два года российским и белорусским учёным и авторским коллективам.

Владимир Путин напомнил, что в Могилёве был создан Белорусско-Российский университет, в состав которого входят также лицей, архитектурно-строительный колледж, институт повышения квалификации и переподготовки кадров.

«Россия и Белоруссия совместно работают над совершенствованием условий академической мобильности студентов и научно-преподавательского состава университетов двух стран. Кроме того, белорусские граждане имеют право поступать в российские вузы на все формы обучения, включая бюджетные места, по общему конкурсу. При этом с нынешнего года в России признаются результаты белорусского центрального тестирования и результаты олимпиад школьников Союзного государства», – уточнил Президент.

Глава государства заявил, что в фокусе внимания остаются также вопросы патриотического воспитания молодёжи, сохранения памяти о важнейших событиях общего прошлого стран и недопущения попыток фальсификации истории.

«Быть наследниками поколения победителей не только большая честь, но и огромная ответственность за сохранение традиций боевого братства, взаимовыручки, закалённых в суровые военные годы», – резюмировал Владимир Путин.

Так, во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности», который ежегодно проводится под эгидой Минпросвещения России, активно принимают участие школьники не только из России, но и из Республики Беларусь.

VIII Форум регионов России и Белоруссии проходит в формате видеоконференции между Москвой и Минском 29 июня – 1 июля 2021 года.

В пленарном заседании «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации» приняли участие главы двух государств, руководство Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, члены правительств двух стран, Постоянного Комитета Союзного государства, а также главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь.

Одними из центральных тем форума стали сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху больших вызовов и цифровых технологий, а также реализация союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров.

Так, ранее между Россией и Республикой Беларусь была достигнута договорённость о безвозмездном размещении образовательных материалов, опубликованных на портале «Российская электронная школа», на Едином информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь.