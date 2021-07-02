Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Владимир Путин отметил важность создания единого научно-технологического и цифрового пространства России и Республики Беларусь

Владимир Путин отметил важность создания единого научно-технологического и цифрового пространства России и Республики Беларусь

Владимир Путин отметил важность создания единого научно-технологического и цифрового пространства России и Республики Беларусь

Россия и Республика Беларусь давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники и совместно решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Об этом в ходе пленарного заседания «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации» заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, информирует Минпросвещения России.

Он подчеркнул, что тема мероприятия созвучна вызовам времени и динамике технологических изменений во всех сферах.

«Сейчас уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов в таких сферах, как информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования», – сообщил глава государства.

Он отметил, что была учреждена премия в области науки и техники, которая вручается один раз в два года российским и белорусским учёным и авторским коллективам.

Владимир Путин напомнил, что в Могилёве был создан Белорусско-Российский университет, в состав которого входят также лицей, архитектурно-строительный колледж, институт повышения квалификации и переподготовки кадров.

«Россия и Белоруссия совместно работают над совершенствованием условий академической мобильности студентов и научно-преподавательского состава университетов двух стран. Кроме того, белорусские граждане имеют право поступать в российские вузы на все формы обучения, включая бюджетные места, по общему конкурсу. При этом с нынешнего года в России признаются результаты белорусского центрального тестирования и результаты олимпиад школьников Союзного государства», – уточнил Президент.

Глава государства заявил, что в фокусе внимания остаются также вопросы патриотического воспитания молодёжи, сохранения памяти о важнейших событиях общего прошлого стран и недопущения попыток фальсификации истории.

«Быть наследниками поколения победителей не только большая честь, но и огромная ответственность за сохранение традиций боевого братства, взаимовыручки, закалённых в суровые военные годы», – резюмировал Владимир Путин.

Так, во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности», который ежегодно проводится под эгидой Минпросвещения России, активно принимают участие школьники не только из России, но и из Республики Беларусь.

VIII Форум регионов России и Белоруссии проходит в формате видеоконференции между Москвой и Минском 29 июня – 1 июля 2021 года.

В пленарном заседании «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации» приняли участие главы двух государств, руководство Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, члены правительств двух стран, Постоянного Комитета Союзного государства, а также главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь.

Одними из центральных тем форума стали сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху больших вызовов и цифровых технологий, а также реализация союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров.

Так, ранее между Россией и Республикой Беларусь была достигнута договорённость о безвозмездном размещении образовательных материалов, опубликованных на портале «Российская электронная школа», на Едином информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Литовцев поймали на воровстве еды у американских военных
Литовцев поймали на воровстве еды у американских военных
В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности
В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности
Владимир Путин отметил важность создания единого научно-технологического и цифрового пространства России и Республики Беларусь
Владимир Путин отметил важность создания единого
Минпросвещения России подвело итоги акции «Мои школьные годы»
Минпросвещения России подвело итоги акции «Мои школьные годы»
В школы Вологодской области поступит новое оборудование
В школы Вологодской области поступит новое оборудование
В Североморске продолжается строительство новой школы
В Североморске продолжается строительство новой школы
Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч руб. семьям с детьми школьного возраста
Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч руб. семьям с детьми
Впервые древний жук был открыт в окаменевших экскрементах
Впервые древний жук был открыт в окаменевших экскрементах
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 июля 2021 года
Китайские майнеры массово "сливают" видеокарты
Китайские майнеры массово "сливают" видеокарты
Хейтерам назло: Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной
Хейтерам назло: Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной
Лунный день сегодня 2 июля 2021 года
Лунный день сегодня 2 июля 2021 года

Топ на сегодня

Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница Новокузнецка Президенту, будет полностью отремонтирована
Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле людьми и антисемитских оскорблениях
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле
Кремль назвал главный критерий попадания в список недружественных стран
Кремль назвал главный критерий попадания в список недружественных
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские проводят профилактические мероприятия
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские

Еще по теме

На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»
Путин заявил о необходимости укреплять лидерство России в математике
Президент расскажет о значимости научно-технического развития Российской Федерации
Путин отметил важность подписания договора о создании Союзного государства