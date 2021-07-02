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Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч руб. семьям с детьми школьного возраста

Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч руб. семьям с детьми школьного возраста

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Выплаты полагаются семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие российское гражданство. При этом ребенку должно исполниться шесть лет не позднее 1 сентября этого года.

Ранее во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что деньги получат все семьи с детьми шести лет, даже если эти дети не пойдут в школу в этом году.

Помимо этого, в указе говорится о выплатах школьникам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам. Средства также могут получить их законные представители.

Обратиться в Пенсионный фонд за назначением выплаты можно до 1 ноября.

# Общество
По материалам: edu.ru

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