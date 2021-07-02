Впервые древний жук был открыт в окаменевших экскрементах

Вадим Карасев

Ученые обнаружили новый вид жука в окаменевших фекалиях предка динозавров возрастом 230 миллионов лет. Жук, получивший научное название Triamyxa coprolithica стал первым насекомым, которое было научно описано при изучении копролитов.

В музеях хранится довольно много древних копролитов. Но долгое время исследователи не пытались проверить в них наличие насекомых, так как никто не подозревал, что маленькие насекомые могут успешно пройти через пищеварительную систему и в конечном итоге сохранить узнаваемую форму. Палеонтологи получили большую часть информации об эволюции насекомых благодаря экземплярам, обнаруженным в янтаре. Но эти окаменелости не очень старые с геологической точки зрения: самые древние из них датируются примерно 140 миллионами лет назад.

Чтобы выяснить, могут ли в копролитах сохраняться останки насекомых, палеонтолог из Упсальского университета Мартин Кварнстрём (Martin Qvarnström) и его коллеги исследовали окаменевшие экскременты триасового периода, найденные в Польше. Предположительно, они принадлежали силезавру (Silesaurus opolensis) — представителю архозавров, достигавшему 2,3 метра в длину.

Для исследования был выбран фрагмент копролита длиной почти 2 сантиметра, который, судя по его сломанным концам, предположительно, был частью гораздо более крупного фрагмента. Ученые подвергли образец интенсивному рентгеновскому излучению на синхротроне. Вращая копролит, они создали трехмерную реконструкцию его содержимого. Увиденное поразило их: невероятно сохранившиеся, почти целые насекомые длиной всего 1,4 миллиметра, а также отдельные фрагменты: головы, усики и ноги. По словам одного из авторов исследования Мартина Фикачека (Martin Fikáček), энтомолога из Национального университета имени Сунь Ятсена, вымерший жук, вероятно, принадлежал к подотряду миксофагов (Myxophaga) — мелких жуков, которые живут в водной среде и питаются водорослями. Исследователи отметили сходство некоторых его характеристик — например, количества сегментов брюшка и положения усиков, — с четырьмя видами современных жуков-миксофагов.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.