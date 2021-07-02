Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Впервые древний жук был открыт в окаменевших экскрементах

Впервые древний жук был открыт в окаменевших экскрементах

Ученые обнаружили новый вид жука в окаменевших фекалиях предка динозавров возрастом 230 миллионов лет. Жук, получивший научное название Triamyxa coprolithica стал первым насекомым, которое было научно описано при изучении копролитов.

В музеях хранится довольно много древних копролитов. Но долгое время исследователи не пытались проверить в них наличие насекомых, так как никто не подозревал, что маленькие насекомые могут успешно пройти через пищеварительную систему и в конечном итоге сохранить узнаваемую форму. Палеонтологи получили большую часть информации об эволюции насекомых благодаря экземплярам, обнаруженным в янтаре. Но эти окаменелости не очень старые с геологической точки зрения: самые древние из них датируются примерно 140 миллионами лет назад.

Чтобы выяснить, могут ли в копролитах сохраняться останки насекомых, палеонтолог из Упсальского университета Мартин Кварнстрём (Martin Qvarnström) и его коллеги исследовали окаменевшие экскременты триасового периода, найденные в Польше. Предположительно, они принадлежали силезавру (Silesaurus opolensis) — представителю архозавров, достигавшему 2,3 метра в длину.

Для исследования был выбран фрагмент копролита длиной почти 2 сантиметра, который, судя по его сломанным концам, предположительно, был частью гораздо более крупного фрагмента. Ученые подвергли образец интенсивному рентгеновскому излучению на синхротроне. Вращая копролит, они создали трехмерную реконструкцию его содержимого. Увиденное поразило их: невероятно сохранившиеся, почти целые насекомые длиной всего 1,4 миллиметра, а также отдельные фрагменты: головы, усики и ноги. По словам одного из авторов исследования Мартина Фикачека (Martin Fikáček), энтомолога из Национального университета имени Сунь Ятсена, вымерший жук, вероятно, принадлежал к подотряду миксофагов (Myxophaga) — мелких жуков, которые живут в водной среде и питаются водорослями. Исследователи отметили сходство некоторых его характеристик — например, количества сегментов брюшка и положения усиков, — с четырьмя видами современных жуков-миксофагов.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Впервые древний жук был открыт в окаменевших экскрементах
Впервые древний жук был открыт в окаменевших экскрементах
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 июля 2021 года
Китайские майнеры массово "сливают" видеокарты
Китайские майнеры массово "сливают" видеокарты
Хейтерам назло: Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной
Хейтерам назло: Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной
Лунный день сегодня 2 июля 2021 года
Лунный день сегодня 2 июля 2021 года
В ФК "Алания" сделали заявление после того, как футболист клуба Хубулов оскорбил теннисистку Касаткину
В ФК "Алания" сделали заявление после того, как футболист
В Курганской области организуют занятия для детей из малообеспеченных семей
В Курганской области организуют занятия для детей из малообеспеченных
В Липецке откроют новый «Кванториум»
В Липецке откроют новый «Кванториум»
Малярия окончательно побеждена в Китае
Малярия окончательно побеждена в Китае
Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
В Краснодарском крае обсудили вопросы организации школьного питания в новом учебном году
В Краснодарском крае обсудили вопросы организации школьного питания в
В Курской области продолжается ремонт школьных спортзалов
В Курской области продолжается ремонт школьных спортзалов

Топ на сегодня

Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница Новокузнецка Президенту, будет полностью отремонтирована
Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле людьми и антисемитских оскорблениях
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские проводят профилактические мероприятия
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские
Двенадцать редких карликовых свиней выпущены на волю в Индии
Двенадцать редких карликовых свиней выпущены на волю в Индии

Еще по теме

В янтаре найдены древнейшие жуки-паразиты общественных насекомых
Новорожденные златоглазки сохранялись в янтаре в течение 130 миллионов лет
Ученые выделили оригинальные белки древней черепахи
Янтарь сохранил жившую 99 миллионов лет назад лягушку