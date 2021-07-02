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Врачей освободили от уголовного наказания при утрате наркопрепаратов

Врачей освободили от уголовного наказания при утрате наркопрепаратов

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым медицинские работники освобождаются от уголовной ответственности за утрату наркотических препаратов. Условий для этого два: утеря должна произойти по неосторожности и не стать причиной других преступлений.

Закон опубликован на Федеральном портале нормативных актов. Согласно его тексту, статья 228.2, предусматривающая наказание за нарушение правил оборота психотропных веществ и наркотиков, не распространяется на "случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам".

Изменения были приняты Госдумой 9 июня, спустя 2 недели их утвердил Совет Федерации. Эта мера — одна из многих в рамках "гуманизации уголовного законодательства". Кроме того, она соответствует рекомендациям Международного комитета по контролю над наркотиками.

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По материалам: uposters.ru

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