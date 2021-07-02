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Вышел первый тизер "Золушки" с гендерно нейтральной феей в исполнении Билли Портера

Вышел первый тизер "Золушки" с гендерно нейтральной феей в исполнении Билли Портера

Вышел первый тизер новой музыкальной сказки про Золушку (Cinderella). Главную роль в картине исполнила 24-летняя кубино-американская певица Камила Кабелло. Фею-крестную Золушки сыграл 51-летний американский актер Билли Портер.


Назначение Билли Портера на роль феи вызвало наибольший резонанс у публики. Персонаж феи традиционно был женского пола, а в новой интерпретации фея стала гендерно нейтральным персонажем.

Меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ. У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово. Это классическая сказка для нового поколения. Думаю, дети и молодежь готовы к такому,

— рассказывал ранее Портер свое видение персонажа, которого играет.


Билли Портер в роли феи-крестной

Актер Билли Портер — лауреат премий "Тони", "Грэмми" и "Эмми", а также двукратный номинант на "Золотой глобус". Наибольшую известность ему принесла роль в фильме "Поза" (Pose). Исполнитель роли феи — открытый гомосексуал. В 2017 году актер сочетался браком со своим партнером Адамом Смитом после восьми лет отношений. Артист, известный по сериалу "Поза" (Pose), в прошлом месяце сделал сенсационное признание в том, что уже 14 лет живет с диагнозом ВИЧ.


Камила Кабелло в роли Золушки

Сказка про Золушку в новой версии рассказывает, как фея помогает главной героине, бедной девушке, живущей со злыми сестрами и мачехой, воплотить свои стремления и мечты в жизнь. Не обойдется и без судьбоносного бала и принца. Роль избранника Золушки досталась британскому актеру Николасу Голицыну, а роль Короля — Пирсу Броснану.

Фильм выйдет в сентябре на Amazon Prime Video.


Кадры из тизера фильма "Золушка"
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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