Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Вадим Карасев

Каждая неделя может принести как приятные новости, так и события, выбивающие из колеи. Заранее узнать о настроении планет и привлечь удачу представительницам зодиакальных созвездий помогут своевременные советы астрологов.

Эта неделя июля будет активной из-за энергетики звезд и планет. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представительницам Знаков Зодиака прислушаться к мнению астрологов, чтобы привлечь удачу и без труда справиться с любыми задачами.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю с избавления от всего, что мешает счастью. Обретение внутреннего равновесия будет важной составляющей для привлечения в жизнь позитивных перемен, поэтому так важно составить план действий и воплощать его без спешки. Отказавшись от всего, что тормозит развитие, будет проще принимать верные решения и открывать новые двери, ведущие к благополучному будущему. Немаловажным спутником успеха будет и умение принимать взвешенные самостоятельные решения.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам на этой неделе астрологи рекомендуют больше общаться. Защититься от дурного влияния помогут проверенные заговоры, поэтому бояться негативного воздействия не придется. Благодаря новым знакомствам получится обзавестись полезными связями, с помощью которых будет проще решать деловые вопросы. Повезет дамам-Тельцам и в личной жизни. Для выстраивания доверительных отношений важно не только думать о своем благополучии, но и обращать внимание на просьбы со стороны тех, кто дорог сердцу.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов эта неделя будет наполнена радостными событиями, однако астрологи рекомендуют не забывать об осторожности. Необдуманные поступки могут привести к печальным последствиям, а значит, важно быть бдительными. Знаки судьбы помогут найти путь в счастливое будущее, если прислушиваться к интуиции и внимательно следить за происходящим. Дамам-Близнецам не составит труда разрешить сложные задачи, а восстановить энергию поможет место силы, созданное в жилище.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам астрологи рекомендуют начать неделю с преображений. Смена имиджа, а также упражнения по обретению уверенности помогут преодолеть страхи и сомнения, закрывающие путь к счастью. На этой неделе будет возможность оставить за спиной невзгоды и проблемы, если не бояться неизвестности и работы. Успех ждет тех представительниц Знака, которые умеют бороться с дурным настроением и не унывать, если с первого раза не получается решить сложную задачу.

Женщина-Лев

У Львиц начинается неделя, полная новых успехов. Для того, чтобы перемены к лучшему не заставили себя ждать, важно не отказываться от смелых идей и не идти на поводу у чужого мнения. Самостоятельные взвешенные решения помогут обойти стороной ловушки судьбы и достичь новых успехов как в делах, так и в вопросах личной жизни. Важным спутником успеха для Львиц будет хорошее настроение — на волне позитива будет проще справляться с временными неурядицами.

Женщина-Дева

Девам астрологи рекомендуют не отказываться от новых идей и планов. На этой неделе будет возможность воплотить в жизнь смелые проекты, благодаря которым Девы смогут не только поправить материальное положение, но и раскрыть новые грани спящих талантов. Творческая активность поможет восполнять запасы энергии, а также станет незаменимым помощником в решении насущных проблем. В конце недели Девы смогут начать или продолжить обучение и воспользоваться полученными знаниями для новых достижений.

Женщина-Весы

Дамам-Весам для обретения благополучия важно помнить о данных ранее обещаниях и о том, что отложенные на неопределенный срок дела могут навредить. На этой неделе Весы смогут достичь новых успехов, если не будут сомневаться в своих силах и откажутся от иллюзий. Для обретения гармонии в семье им предстоит прислушаться к просьбам близких, а также не пренебрегать заговорами от конфликтов и ссор, чтобы неосторожные слова не спровоцировали разногласия.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам астрологи рекомендуют начать с упражнений по наполнению женской энергией. На этой неделе будет множество событий, не каждое из которых окажется приятным, однако расстраиваться по пустякам не имеет смысла. Отрицательные эмоции будут провоцировать неудачи, и дамы этого Знака на волне сильных эмоций могут принимать решения, которые не лучшим образом отразятся на будущих успехах. Не будут лишними и упражнения по достижению равновесия, которые помогут сохранить спокойствие в трудную минуту.

Женщина-Стрелец

Женщин-Стрельцов ожидает насыщенная неделя, в начале которой астрологи рекомендуют защитить себя от негативного влияния. Удача будет ждать уверенных в себе личностей, которые не идут на поводу эмоций и согласуют решения с доводами разума. Справиться с преградами на пути к счастливой жизни в одиночку будет сложнее, и дамам этого Знака важно заручиться поддержкой близких людей. Они помогут преодолеть временные трудности и дадут ценные советы для решения сложных вопросов.

Женщина-Козерог

Женщин-Козерогов ждет удачная неделя, однако события будут развиваться стремительно, поэтому астрологи рекомендуют подстраиваться под обстоятельства и не медлить с решением поступающих вопросов. Обрести уверенность помогут не только упражнения, но и смена имиджа. Обновленный имидж добавит смелости, которая пригодится в общении с манипуляторами. Вторая половина недели будет более спокойной, и ближе к выходным дамы смогут заняться наведением порядка в жилище.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям астрологи настоятельно не рекомендуют разглашать свои планы и идеи, чтобы не провоцировать завистников на активные действия. Защититься от их пристально внимания и сохранить удачу помогут проверенные заговоры. Дела будут требовать полной отдачи, а значит, Водолеям пригодятся упражнения по восстановлению энергии. Не будут лишними и прогулки на свежем воздухе, а также сбор лекарственных трав, настои из которых будут давать дополнительные силы.

Женщина-Рыбы

Женщинам-Рыбам предстоит защищаться от эмоций, способных разрушить счастье и удачу. На этой неделе влияние планет сделает настроение нестабильным, поэтому так важно оставаться в спокойном состоянии, чтобы принимать взвешенные решения. Привлечь удачу в сложных делах Рыбам помогут талисманы, а обрести душевное равновесие — поддержка со стороны родных и преданных друзей. Непринужденное общение в приятной компании поможет расслабиться и не реагировать остро на не самые приятные события.