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Звезда "Игры престолов" Роуз Лесли приступила к съемкам нового сериала через четыре месяца после родов

Звезда "Игры престолов" Роуз Лесли приступила к съемкам нового сериала через четыре месяца после родов

Вчера 34-летний Кит Харингтон попал в репортерскую хронику в Нью-Йорке — папарацци впервые удалось снять лицо четырехмесячного сына Кита и его жены, 34-летней Роуз Лесли. Напомним, что пара познакомилась на съемочной площадке культового сериала "Игра престолов", а в 2018 году они сыграли свадьбу. Сама актриса на семейную прогулку отправиться не смогла. Через пару месяцев после родов она уже вернулась к работе, и в это время была занята на съемках нового проекта HBO "Жена путешественника во времени" (The Time Traveler's Wife).

Именно поэтому Кит тоже на время перебрался в Нью-Йорк (дом пары находится в Саффолке — в этом английском графстве в конце 2019 года они приобрели особняк, а в прошлом году провели там полный ремонт, на который ушло около миллиона фунтов стерлингов).


Роуз Лесли


Партнером Лесли по съемкам стал британский актер Тео Джеймс, известный по фильмам "Другой мир: Войны крови", "Дивергент, глава 3: За стеной", "Скрижали судьбы" и другим.

Новый сериал HBO снимается по одноименному фантастическому роману Одри Ниффенеггер, впервые изданному в 2003 году. В центре сюжета — история супружеской пары, Генри и Клэр. Генри болен редким генетическим заболеванием — хрононедостаточностью, что заставляет его невольно путешествовать во времени.


Роуз Лесли и Тео Джеймс


В 2009 году на экраны вышла первая экранизация книги. Режиссером стал Роберт Швентке, а главные роли исполнили Эрик Бана и Рэйчел МакАдамс.

Новый проект был анонсирован еще в июле 2018 года, но съемки начались лишь в 2021 году. Шоураннером стал Стивен Моффат, создатель сериала "Шерлок".


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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