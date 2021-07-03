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Банки обязали озвучивать клиентам гарантированную ставку по вкладу

Банки обязали озвучивать клиентам гарантированную ставку по вкладу

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает кредитные организации указывать в договоре банковского вклада информацию о минимальной гарантированной процентной ставке по нему. Соответствующий документ уже опубликовали на официальном портале правовой информации.

В нем уточняются условия, обязательные к указанию в соглашении о банковском депозите, заключаемом с физическим лицом. Организация должна раскрывать информацию об привлечении денежных средств физлица во вклады и о минимальной процентной ставке по нему. Порядок расчета минимальной гарантированной ставки предлагается определить Банку России. 

Такие меры помогут пресечь попытки манипулировать вкладчиками. Доходность депозита часто определяется плавающими условиями - человеку обещают одни проценты, а по факту - на многочисленных страницах соглашения, обуславливающих конечную ставку - она оказывается намного ниже, чем оговаривалось до этого.

Ранее Ruposters писал, что кредитным организациям запретили списывать у россиян деньги, если в результате остается сумма меньше прожиточного минимума.

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По материалам: uposters.ru

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