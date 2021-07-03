Бесплатная догазификация коснется порядка 4 млн российских домовладений

Вадим Карасев

Бесплатная догазификация в России может затронуть порядка 3-4 млн домовладений, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер Александр Новак.

В каждом регионе сегодня созданы штабы, будет создан дополнительный сервис в рамках "Госуслуг" в ближайшее время, для того чтобы можно было через интернет в электронном виде подать заявку владельцам домов на обеспечение газификации по новым правилам.

Президент России Владимир Путин в апрельском послании Федеральному собранию поручил до 2023 года обеспечить подводку газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах, причем без привлечения средств населения. Владельцам домовладений для этого нужно будет подать соответствующее заявление.

Закон о догазификации Путин подписал 11 июня. Он предполагает создание единого оператора газификации, в роли которого выступит "Газпром". Оператор будет отвечать за все этапы доведения газопровода до границ земельных участков, расположенных на расстоянии не более 200 метров от действующих газопроводов. Инвестиции в мероприятия по догазификации в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей.