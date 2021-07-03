Bloomberg: США попросили Таджикистан принять афганцев

Вадим Карасев

США намерены временно разместить на территории Таджикистана, Узбекистана и Казахстана около 9 тысяч афганских граждан, оказывавших помощь американцам. Такое решение приняла администрация главы Белого дома Джо Байдена в связи с выводом войск из страны, пишет Bloomberg.

Правительство США уже обратилось к властям трех среднеазиатских республик для размещения на их территории беженцев. Эта мера необходима для обеспечения безопасности тех, кто сотрудничал с американскими военными, так как местных жителей могут преследовать боевики террористических движений.

Также Вашингтон намерен добиться от Ташкента и Душанбе разрешения проводить разведку с их территории. Это принесет пользу и самим республикам, поскольку террористы уже приблизились к их границам.

Военное командование США 29 апреля начало вывод войск из Афганистана. Согласно планам, к сентябрю территорию страны должен покинуть весь контингент Штатов. Вслед за американскими военными государство начали покидать и силы НАТО.

Ранее Ruposters писал, что власти Афганистана потребовали от США выйти из страны, но при этом оставить технику и оружие.