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Чубайс рассказал, с какими заслугами войдет в историю России

Чубайс рассказал, с какими заслугами войдет в историю России

Бывший глава "Роснано", спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что войдет в историю страны благодаря реформе электроэнергетики.

Чиновник указал, что привлеченные частные инвестиции и новые мощности общим объемом около 30 тысяч МВт продолжают работать на благо россиян.

"13 лет назад завершилась реформа электроэнергетики России. Куда-то разом исчезли многочисленные критики и обвинители, а вот 1 тлрн частных инвестиций, более 30 тыс. МВт вводов новых мощностей — остались и работают на благо страны. Громадное спасибо той уникальной команде, которая сделала это возможным!" — сказал он в интервью URA.ru.

Чубайс возглавлял РАО ЕЭС — российскую энергетическую компанию, которая была реформирована к 2008 году. Экономист обеспечил приватизацию большинства генерирующих компаний и дезинтегрировал генерирующую и сетевую деятельность. В конечном итоге РАО ЕЭС превратилась в 23 независимых предприятия, из них лишь два государственные.

Как сообщал Ruposters, ранее бывший руководитель "Роснано" назвал "фантастическими" перспективы России по экспорту водорода, а также раскрыл причины своей ненависти к советской власти.

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По материалам: uposters.ru

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