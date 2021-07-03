Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению

Вадим Карасев

Принцы Уильям и Гарри, кажется, наконец готовы зарыть топор войны и пойти друг другу навстречу. По крайней мере, в этом убеждены многие королевские эксперты, в том числе близкий друг покойной принцессы Дианы Стюарт Пирс. В разговоре с изданием Us Weekly он отметил, что вчерашнее открытие памятника принцессе Уэльской показало, что на самом деле отношения 39-летнего Уильяма и 36-летнего Гарри складываются совсем не так плохо, как об этом сообщает пресса. К такому выводу он пришел, проанализировав поведение братьев на официальной церемонии.





Принцы Уильям и Гарри

По поведению братьев, которое было таким простым и неформальным — они шутили и улыбались, — я почувствовал, что этот момент полностью изменит то, что очерняло их отношения раньше. Слухи об их разладе основывались лишь на страхах и идеях людей, которые думали, что общались с кем-то приближенным к королевскому двору. В то время как на самом деле те люди все это просто выдумали,

— выразил свое мнение Пирс.





Стюарт также подчеркнул, что своим вчерашним поведением принцы Уильям и Гарри доказали, что между ними на самом деле никогда и не было настоящей вражды, о которой так упорно трубили СМИ:

Это рассеивает шумиху по поводу того факта, что между ними действительно существовал раскол. Я в это не верю. Были небольшие разногласия, но кто не спорит со своими братьями? В СМИ же все это было раздуто и излишне драматизировано.





Стюарт Пирс также поделился своими соображениями по поводу отсутствия на церемонии открытия Кейт Миддлтон, Меган Маркл, королевы Елизаветы II и других членов семьи. Он объяснил это не только соблюдением мер безопасности в связи с пандемией коронавируса, но и желанием королевской семьи избежать скандала.

Если бы Меган была там, это было бы просто взрывоопасно. Британская пресса не упустила бы возможности сказать что-то унизительное на этот счет, — рассуждает Пирс.





Принцы Уильям и Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Ранее другие источники в беседе с тем же изданием рассказали, что изначально Кейт Миддлтон очень хотела присутствовать на официальном открытии памятника, однако так и не появилась там. По информации инсайдеров, еще несколько недель назад Уильям и Кейт договорились, что в этот день ей лучше остаться дома вместе с детьми.

Из уважения к принцам Гарри и Уильяму королевская семья хотела, чтобы речь в этот день шла только о сыновьях Дианы. Не было цели превращать это в крупное публичное событие,

— рассказали анонимные источники.



