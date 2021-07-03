Джейми Линн Спирс стала получать угрозы после того, как поддержала Бритни Спирс

Вадим Карасев

30-летняя актриса и певица Джейми Линн Спирс заявила в инстаграме, что стала получать угрозы в свой адрес и в адрес своих детей. Младшая сестра Бритни Спирс опасается за безопасность своей семьи. Она связывает это с тем, что поддержала сестру в ее борьбе против опеки отца. Джейми призвала подписчиков перестать травить ее семью.





Обращение из инстаграма Джейми Линн Спирс

Я уважаю право на самовыражение каждого, но, пожалуйста, прекратите присылать угрозы. Особенно детям,

— написала она.

Опасения Джейми понятны. У нее две дочери — младшая Айви Джоан от мужа Джейми Уотсона и старшая Мэдди, которую сестра Спирс родила в 16 лет от бывшего возлюбленного Брайанна Олдриджа.





Джейми Линн Спирс с семьей

Некоторое время назад Джейми поддержала Бритни после громкого судебного заседания. Она заявила:

Если прекращение опекунства или полет на Марс или что-то еще, чего она хочет, сделает ее счастливой, я поддержу Бритни на все 100%. Я люблю свою сестру. Всегда любила и всегда буду любить.





Бритни и Джейми Линн Спирс

Напомним, выступая в суде, Бритни Спирс заявила, что в течение многих лет подвергалась строгому контролю со стороны своих опекунов: ей давали сильнодействующие препараты, заставляли выступать на сцене, угрожая и шантажируя, не разрешали выходить замуж и рожать детей, подвергали эмоциональному насилию. Также она лишена права распоряжаться своими финансами. Бритни получила поддержку от близких людей и от своих поклонников по всему миру.





Джейми Линн Спирс с дочерьми





Джейми Линн Спирс