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Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я поправилась, на меня смотрели как на человека второго сорта"

Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я поправилась, на меня смотрели как на человека второго сорта"

34-летняя английская актриса Джесси Кейв рассказала, что на съемках "Гарри Поттера" с ней "обращались как с человеком другого сорта" после того, как она набрала вес. Актриса, известная по роли девушки Рона Уизли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, в интервью изданию The Independent призналась, что на съемочной площадке чувствовала себя ужасно:

Вероятно, это было больше из-за меня и моей неуверенности в себе. Я знала, что теперь ношу джинсы на четыре размера больше. Но то, как со мной обращались, —  действительно неприятный опыт.


Между съемками в фильмах "Гарри Поттер и принц-полукровка" (2009) и финальных двух частях "Гарри Поттер и дары смерти" (2010 и 2011) прошло не так уж много времени, но тело Джесси за этот период изменилось.

Я поправилась после съемок в "Гарри Поттере" только потому, что не голодала. Я выросла, все просто,

— призналась Джесси. Актриса также рассказала, как проблемы с изменением ее тела повлияли и на ее карьеру:

Я почувствовала себя невидимкой, когда набрала вес. С тех пор у меня появились странные проблемы с работой. Ужасно, но так оно и есть. Женщинам все время приходится иметь дело с этим.


Тогда Кейв нашла для себя новые увлечения — она стала пробовать себя в других сферах, в том числе написала книгу.

Если бы я оставалась худой — неестественно худой, несчастливо худой, — то у меня, вероятно, было бы больше актерских ролей. Но тогда я бы не начала писать. Тогда я не знаю, кем бы я была сейчас. Я почти благодарна тому, что набрала этот вес,

— заключила она.


Также со своей сестрой Биби актриса запустила подкаст We Can't Talk About That Right Now. В его выпусках девушки часто высказываются о значении бодипозитива. Они единогласно отмечают, что до сих пор живут с предрассудками о весе, полученными в детстве, и сами часто считают калории. Джесси периодически повторяет свою мысль, что в актерской среде, несмотря на некоторый прогресс, стройность все еще играет важную роль.

Актриса не раз делала сильные заявления. В том же подкасте Джесси упоминала о пережитом в четырнадцать лет изнасиловании.

С 2013 года Кейв замужем за известным стенд-ап комиком Альфи Брауном. Пара воспитывает троих детей.


Джесси Кейв с мужем Альфи Брауном
Джесси Кейв с детьми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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