Фан-зона в Санкт-Петербурге будет работать до конца Евро

Влада Некрасова

15:57 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Фан-зона для просмотра матчей в Санкт-Петербурге, которая расположена на Дворцовой площади, продолжит работать до окончания чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский, передаёт ТАСС.

«Зона публичного просмотра будет работать до конца чемпионата, до финального матча», — заявил Пиотровский.

Символику Евро начнут убирать 13 июля.

Площадка для болельщиков на центральной площади Санкт-Петербурга начала работать 2 июля перед четвертьфинальным матчем между сборными Испании и Швейцарии. Это последняя встреча, которая прошла в северной столице в рамках Евро.

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Дополнительных развлекательных мероприятий там не проводится, но в ожидании матчей гости могут посмотреть шоу «Мосты времени» с сюжетами о лучших моментах из истории чемпионата Европа. При этом одновременно находиться в фан-зоне могут только три тысячи болельщиков.

По информации ТАСС против открытия фан-зоны на Дворцовой площади выступали в Эрмитаже, поскольку это не соответствует «традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу». Поскольку зона для болельщиков всё же была открыта, руководство музея вместе с правоохранительными органами приняло дополнительные меры безопасности и беспрепятственного прохода в него посетителей.

До конца чемпионата также продолжат работу фан-зона на Конюшенной площади и площадка в спорткомплексе «Юбилейный».

Фан-зона стадиона «Лужники» с 26 июня возобновила работу для публичного просмотра матчей Евро-2020. Однако посмотреть футбол там смогут только болельщики с защитой от коронавируса. Подтвердить это нужно с помощью QR-кода.

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