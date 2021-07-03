Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Вадим Карасев

Финансовый успех человека зависит от множества факторов, включая настроение звезд. Астрологи рассказали, как ночные светила будут влиять на нашу удачу в финансовой сфере в период с 5 по 11 июля.

Зачастую самый главный наш враг — мы сами. Старайтесь избавляться от негативных программ. Это и есть универсальный совет этой недели. Хватит говорить себе «у меня не получится заработать», «успех — это не мое». Поменяйте свою жизнь. Начните с малого: признайте, что все крутится только вокруг вашей уверенности и желания.

Овен

Овнам удастся на этой неделе преуспеть в сфере денег и работы, а ускорить процесс помогут мудры для привлечения изобилия и достатка. Энергетика этих людей будет невероятно мощной и стремительной. Окружающие будут чувствовать этот напор, поэтому враги сдадутся, а друзья и доброжелатели потянутся к Овнам. Это период, когда не стоит бояться совместной работы. Большие финансовые успехи могут ожидать те, у кого в подчинении много людей. Овны с обостренным чувством долга станут самым успешными в финансовой сфере.

Телец

Тельцам важно внутренне настроиться на продуктивную неделю. Мантра для привлечения благополучия поможет настроить свои энергетические вибрации на нужную волну. Появится больше желающих помочь, пойти навстречу. Тельцам пришло время понять, что один в поле не воин, и проверить это на практике. Деньги любят тех, кто умеет ими делиться, поэтому в период с 5 по 11 число можно и даже нужно покупать подарки близким, помогать друзьям. Жадность нанесет серьезный вред репутации. С черствыми людьми никто не хочет работать.

Близнецы

У Близнецов ожидается приток проблем и новых финансовых задач. Энергии и сил может не хватить на все сразу, но есть выход. Можно начать следовать десяти полезным привычкам, повышающим энергетику. Благодаря им удастся и заработать, и как следует отдохнуть. Сохранится запал и настроение, а это самое главное. Творческие задачи будут щелкаться как орехи, а физическая работа перестанет утомлять. В трудные моменты астрологи советуют выходить на конструктивный диалог. Если постоянно спорить с кем-то, это может негативно сказаться на настроении и финансовой удаче.

Рак

Деньги любят Раков, но это не значит, что им можно расслабиться и ждать у моря погоды. Звезды на их стороне, но удача не бесконечна, поэтому важно все равно оставаться собранными и готовыми ко всему. Сильный ритуал на привлечение денег поможет с еще большим успехом завершить важные проекты, что-то продать, заключить сделку. В период с 5 по 11 число для Раков действует правило трех «С»: «Станьте самими собой». Стоит почаще прислушиваться к сердцу, особенно тем Ракам, которые находятся в поисках новой работы либо стоят перед выбором.

Лев

У Львов все будет хорошо в финансовом плане, но порой на пути будут встречаться токсичные люди, которые захотят вставить им палки в колеса либо просто испортить настроение. Это будет подрывать энергетику Львов, но мощная практика очищения от негатива поможет быстро избавиться от неприятных мыслей и воспоминаний. Львам можно быть мечтательными — это поможет в визуализации желаний и в привлечении финансового успеха. Астрологи считают, что для этих людей наступает время благоприятных финансовых перемен.

Дева

Для Дев самым сложным днем этой недели станет понедельник, но не нужно унывать. Чтобы начать неделю позитивно, можно воспользоваться полезными советами. Не стоит прыгать с места в карьер. В начале недели стоит заниматься привычными делами. Начиная со среды все начнет меняться к лучшему. Можно будет полностью включиться в работу. Самыми большими везунчиками станут представители творческих профессий: писатели, музыканты, дизайнеры. Для максимально быстрой реализации планов нужно меньше отдыхать и больше трудиться.

Весы

Весов часто относят к Знакам Зодиака, которым не везет с деньгами. На этой неделе все будет наоборот: им улыбнется удача в торговле, при совершении покупок. Астрологи советуют успеть совершить все самые важные покупки до воскресенья, поскольку 11 числа финансовая планета Меркурий ослабнет. Также астрологи советуют не принимать желаемое за действительность. Пора переставать жить в мире иллюзий. Это может привести Весов к серьезным финансовым потерям. Успех ждет всех, кто жаждет перемен, но не стоит сидеть и ждать, пока эти перемены наступят.

Скорпион

По мнению астрологов, Скорпионам на этой неделе удастся понять, чего они на самом деле хотят от жизни. Это очень важно для тех, кто находится в поисках работы, хочет открыть новый бизнес или найти новое увлечение. Эта неделя станет временем прозрения. Можно попробовать закинуть удочку, начав переговоры, либо попробовать действовать агрессивнее, пытаясь взять свой кусок финансового пирога силой. Скорпионы обретут успех, потому что звезды и планеты на их стороне. Главное сейчас — не забывать про отдых.

Стрелец

Традиционно считается, что эти люди любят путешествия, но на этой неделе лучше не отправляться в командировки. Некоторые финансовые трудности могут также ожидать тех, кто работает за рулем. У некоторых людей этого Знака может создаться ощущение, будто удача покинула их. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как вернуть везение. Сейчас очень важно не сомневаться в себе и не падать духом. Да, звезды постараются проверить Стрельцов на прочность, но не нужно думать, что это навсегда. Шопинг лучше пока отложить.

Козерог

Важно действовать, чтобы не упустить возможность обогатиться. Козерогам нельзя ждать, пока наступит удобное время. Чтобы не уставать, им необходимо поддерживать эмоциональное здоровье и сильную энергетику. Сделать это можно при помощи десяти главных правил. Козероги редко устают, но сейчас даже им придется осторожнее расходовать силы. Нельзя забывать про отдых, ведь переутомление может привести к принятию неверных решений и потере финансов.

Водолей

На войн все средства хороши, а в финансовой борьбе и подавно. Астрологи настоятельно советуют пользоваться камнями для привлечения денег, поскольку звезды и планеты ослабят свое позитивное влияние. Водолеям можно временно отдохнуть от финансовых раздоров, занявшись обучением, изучением языков. В общении с трудными клиентами и коллегами астрологи советуют проявить сдержанность. Это поможет не потерять доверие и продолжить плодотворное сотрудничество.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют как можно реже совершать ошибки, приводящие к бедности. Сейчас Вселенная не настроена на помощь, поэтому придется проявлять осторожность во всем. Жизнь этих людей повернет в новое финансовое русло. Для этого необходимо будет принимать все изменения и не жаловаться на судьбу. В таком случае это русло будет позитивным и благоприятным. В конце недели возможно случайное поступление средств. Возможно, Рыбам несказанно повезет в деньгах.