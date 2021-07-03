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Флирт или деловая встреча: Анджелина Джоли и бывший возлюбленный Беллы Хадид The Weeknd сходили на ужин

Флирт или деловая встреча: Анджелина Джоли и бывший возлюбленный Беллы Хадид The Weeknd сходили на ужин

Последние годы таблоиды чаще писали о судебных тяжбах 46-летней Анджелины Джоли с ее бывшим мужем Брэдом Питтом, чем о ее личной жизни. Но в этом году актриса, кажется, намерена компенсировать отсутствие инфоповодов.

Недавно в прессе появились слухи о ее воссоединении с другим экс-супругом, актером Джонни Ли Миллером. Ну а теперь западные СМИ уже подозревают Анджелину во флирте с 31-летним музыкантом The Weeknd, бывшим возлюбленным Селены Гомес и Беллы Хадид.


Анджелина Джоли
The Weeknd

Репортеры заметили пару на ужине в модном ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе, куда часто захаживает и Рианна. Оба появились на публике в привычных повседневных образах — Анджелина выбрала черное платье макси и тренч, а The Weeknd — джинсовый костюм и черную футболку. Звезды особо не скрывались от папарацци. Так что можно предположить, что встреча скорее была дружеской, и сплетен репортеров знаменитости не боятся.


Вполне вероятно, что Абель Тесфайе (настоящее имя исполнителя) обратился к Джоли с профессиональной просьбой. Певец давно хочет попробовать себя в Голливуде и уже добился первого успеха — скоро на HBO выйдет сериал с его участием "Идол" (The Idol). Но останавливаться на этом он, очевидно, не собирается, а Джоли, которая является не только актрисой, но и режиссером и продюсером, может стать надежным союзником в покорении фабрики грез.


Напомним, что последней возлюбленной The Weeknd, о которой было известно публике, была модель Белла Хадид (пара то сходилась, то расходилась). В 2019 году они снова расстались, но уже на следующий год в прессе появилась информация, что Белла и Абель возобновили общение. Похоже, из этого ничего не вышло, ведь на романтических свиданиях пару после этого так и не увидели.


The Weeknd и Белла Хадид
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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