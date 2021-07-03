Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Вадим Карасев

Гороскопы — лучшие помощники для предусмотрительных и осторожных людей. Прогноз астрологов на грядущую неделю с 5 по 11 июля поможет сделать данный период максимально благоприятным.

Эксперты отмечают, что начинается период, в который важно завершить все начатые ранее дела. Особенно это касается работы и финансовой сферы. Дело в том, что в воскресенье Меркурий перейдет в Знак Рака, что начнет негативно сказываться на удаче, мышлении и коммуникативных способностях. Из этой недели нужно выжать максимум, но при этом не допустить энергетического выгорания.

Овен

Овнам необходимо начать неделю с избавления от хлама. Есть как минимум три главные причины выбросить ненужные вещи прямо сейчас. Так будет легче принимать решения, поднимется настроение и в целом получится ощутить, что жизнь начинает меняться к лучшему. В трудных ситуациях на работе и в бизнесе стоит полагаться только на себя. Подмога со стороны коллег и близких может легко превратиться в «медвежью помощь». Отмечается, что на этой неделе возможны резкие перепады настроения, из-за которых Овны могут потерять концентрацию.

Телец

У Тельцов до субботы включительно все будет в порядке с общением. Даже если окружающие люди будут недружелюбными, они не станут переходить на личности. 11 числа стоит остаться дома и абстрагироваться от всех возможных дел, потому что многие знакомые и незнакомые люди станут грубить, искать конфликта. Астрологи советуют ознакомиться с тем, как правильно отвечать на хамство, чтобы не разрушить собственное биополе. Начало недели будет, наоборот, идеальным временем для поисков второй половинки, переговоров, совместной работы и начала новых дел.

Близнецы

У Близнецов все будет замечательно. Звезды и планеты на их стороне, поэтому многие мечты этих людей станут явью. Ускорить этот процесс поможет сила мысли. Нужно как можно больше думать о мечтах и о текущих целях, причем в позитивном ключе. У уставших и изможденных Близнецов в конце рабочей недели могут активизироваться скрытые резервы организма. Откроется второе дыхание, но лучше не злоупотреблять этим. Выходные стоит провести с семьей или в полном уединении, в спокойной обстановке, забыв про суету.

Рак

Раки при желании смогут преобразить свою жизнь до неузнаваемости. Самое главное — настроить себя на успех и на исполнение желаний. Чего точно сейчас нельзя делать, так это ждать у моря погоды. Ожидание убивает удачу, поэтому нужно действовать. Астрологи рекомендуют быть предельно собранными и динамичными. Если появятся какие-то трудности, не стоит унывать и расстраиваться. Они призваны сделать Раков лучше и сильнее. Самый мощный позитивный импульс стоит ожидать от звезд и планет во вторник и среду.

Лев

С 5 по 11 число нельзя бросать новые начинания. Необходимо двигаться вперед, к своей мечте. Заговоры от страха помогут преодолеть сомнения. Львы получат заряд оптимизма и удачи. Также звезды обострят их интуицию. Очень важно научиться говорить «нет» тем, кто будет просить Львов о помощи. Представителям данного Знака нельзя тратить время на других людей до пятницы. В пятницу позитивный энергетический фон начнет свое ослабление, поэтому можно будет расслабиться и протянуть руку помощи близким и друзьям.

Дева

Девам можно смело заниматься чем-то новым и творческим. Всем, кто задействован в креативной сфере, стоит искать необходимую информацию в книгах. Также стоит обращаться к собственному жизненному опыту, а вот шестому чувству доверять не стоит, потому что звездная энергетика будет нестабильной. Для того, чтобы скорее получить все, чего желает сердце и душа, стоит следовать четырем главным правилам визуализации. Также Девы могут смело посвящать себя домашним делам.

Весы

Астрологи советуют Весам заниматься своими обязанностями, не откладывая на потом то, что можно и нужно сделать сейчас. Возможно, что представителям данного Знака удастся воплотить в жизнь давние планы и мечты. Главное — не терять позитивного мышления, которое помогает притягивать желаемое и которое свойственно всем Весам. В приоритете на данный момент — сфера любви и семья. Работа тоже важна, но о ней стоит думать только в том случае, если отношения с родственниками и второй половинкой протекают без проблем.

Скорпион

Скорпионов постоянно будет что-то расстраивать на этой неделе. Будут различные мелочи, которые могут выбивать из колеи, но терпению этих людей нет предела. Чтобы стать счастливее и обрести новую мотивацию, можно воспользоваться пятью простыми ежедневными упражнениями. Главное сейчас — не проявлять равнодушие к себе и к своим близким, к делам и бизнесу. Если потребуется активизироваться, нужно сделать это незамедлительно. В целом неделя будет позитивной, потому что Скорпионы в очередной раз поймут, что все неурядицы временны.

Стрелец

Любовь побеждает уныние и негатив. Стрельцам стоит черпать в ней силы в период с 5 по 11 июля. Общение с противоположным полом принесет много позитива и подарит уверенность в себе. В начале недели на Стрельцов могут напасть лень и апатия, но специальные заговоры прогонят желание бездельничать. Астрологи советуют опасаться слухов. Недоброжелатели могут ввести Стрельцов в заблуждение своими словами. Эксперты советуют проверять каждое слово на достоверность. Так можно будет избежать фиаско.

Козерог

Звезды и планеты на стороне Козерогов, поэтому многие их проблемы решатся сами собой. Астрологи рекомендуют этим людям не торопиться и не суетиться. Нужно заняться повышением своей энергетики, здоровьем, избавлением от вредных привычек. В начале недели Козероги смогут поднять себе настроение при помощи шопинга. Можно обновить гардероб, купить что-нибудь для преображения интерьера. Нельзя забывать и про домашние хлопоты — например, про уборку. В любом деле важно наличие запасного плана на случай провала основного.

Водолей

Неделя для Водолеев будет весьма удачной и успешной, однако из-за успехов в финансовой и любовной сферах у Водолеев могут появиться новые враги. Стоит пользоваться оберегами от сглаза и порчи, ведь никогда не знаешь, на что пойдут недоброжелатели ради мести. На выходных людям этого Знака понадобится тишина и покой. Работа работой, но нельзя забывать про отдых и релаксацию. Это очень важно для тех, кто не хочет перегореть. Новые знакомства в период с 5 по 11 число лучше пока отложить.

Рыбы

Рыбы — люди с тонкой душевной организацией, поэтому любые негативные перемены или конфликты они порой переживают довольно тяжело. На этой неделе ситуация изменится в лучшую сторону. Рыбы станут чуть более черствыми, что даст им возможность легче переживать неурядицы на финансовом и любовном поприще. Самыми сложными днями, в которые Рыб может покинуть удача, являются понедельник и воскресенье. 5 и 11 июля астрологи советуют пользоваться тремя магическими способами привлечения фортуны.