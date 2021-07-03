Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Стриженова, Андрей Малахов и другие на открытии выставки паблик-арта

Вадим Карасев

Вчера в московском ГУМе в рамках фестиваля "Черешневый лес" открылась выставка паблик-арта "Красный сад" при поддержке проекта "Архстояние". Гостями мероприятия стали Андрей Малахов, Влад Лисовец, Елена Захарова, Екатерина Стриженова, Ингеборга Дапкунайте, Ольга Кабо, Полина Максимова и другие звезды. Дамы в летних легких нарядах с удовольствием позировали фотографам. Мужчины гармонично и по-летнему выглядели на цветочном фоне.

Знаменитости не только любовались арт-объектами, но и своими руками высаживали цветы, ведь одновременно с открытием выставки паблик-арта 1 июля стартовал и фестиваль цветов в ГУМе. Гости открытия во главе с Михаилом Куснировичем высадили цветы, которые стали частью экспозиции проекта "Красный сад".





Ингеборга Дапкунайте

С 1 июля по 31 августа 2021 года пространство у стен ГУМа превратится в сад скульптур — здесь впервые проходит выставка паблик-арта, созданного известными российскими художниками. После завершения проекта работы будут перенесены в другие общественные пространства города, а также в арт-парк в Никола-Ленивце. Проекты второго фестиваля "ГУМ-Red-Line" представляют собой объекты современного искусства.

Экспозиция состоялась при поддержке генерального партнера — компании "Интеко". Из-за этой компании сейчас вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина судится со своим братом Виктором Батуриным.





Ольга Кабо





Екатерина Стриженова





Дарья Повереннова и Елена Захарова





Влад Лисовец





Андрей Малахов





Полина Максимова





Илья Бачурин





Александр Олешко





Алексей Яшин





Арт-объект экспозиции





ГУМ