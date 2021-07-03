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Иностранные компании не смогут быть экспертами по аккредитации

Иностранные компании не смогут быть экспертами по аккредитации

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Дмитрий Литвинов



Иностранные юрлица, а также организации, аффилированные с органами по сертификации продукции гособронзаказа, не смогут принимать участие в процедуре аккредитации. Постановление Правительства об этом вступает в силу 3 июля.

Установлены требования к техническим экспертам, перечень областей их специализации, требования к экспертным организациям по аккредитации, а также перечень областей аттестации экспертов по аккредитации. В зависимости от специфики области специализации технические эксперты подразделяются на: технических экспертов по аккредитации органов по сертификации систем менеджмента качества; технических экспертов по аккредитации органов по сертификации продукции (работ, услуг); технических экспертов по аккредитации испытательных лабораторий (центров).

В качестве экспертной организации по аккредитации не смогут выступать иностранные юридические лица, а также юрлица, аффилированные с органами по сертификации продукции и систем менеджмента качества организаций, создающих продукцию по гособронзаказу. Кроме того, экспертами не станут компании, аффилированные с испытательными лабораториями.

Законы, вступающие в силу в июле


Экспертные организации по аккредитации должны иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну. Также они должны обладать всем необходимым, включая помещения и материально-технические ресурсы, для выполнения работ по аккредитации.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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