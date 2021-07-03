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Юрист объяснил, за какие долги можно лишиться единственного жилья

Юрист объяснил, за какие долги можно лишиться единственного жилья

Президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов рассказал радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях у должника могут изъять единственное жилье.

По его словам, недвижимость, в котором живет должник, продадут на аукционе, если ее стоимость сопоставима с размером долга.

Вашу недвижимость могут продать с торгов только при условии, что ее рыночная стоимость сопоставима вашему долгу. То есть если у вас долг, условно, 500 тысяч рублей, а квартира стоит 5 млн, то, конечно, квартиру с торгов продать невозможно. Если ваш долг 10 млн, квартира стоит 10 млн, то, конечно, она пойдет в счет взыскания этих долгов, если у вас нет другого имущества, даже если она не была в залоге.

Как писал Ruposters, в России был зафиксирован первый случай изъятия единственного жилья у гражданина, признанного банкротом. Суд постановил реализовать на торгах его пятикомнатную квартиру, решив, что для нормальной жизни мужчине, не имеющему семьи, хватит жилья меньшей площади.

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По материалам: uposters.ru

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