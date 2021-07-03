Когда Белоруссия празднует день независимости

Анастасия Иванова

00:17 Автор: Мария Соколова

Советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков в ходе операции «Багратион» 77 лет назад, 3 июля 1944 года. К этому событию приурочен День Независимости Республики Беларусь.

Минская наступательная операция сил Красной Армии против немецких войск проходила с 29 июня по 4 июля 1944 года. В первый день войска 3-го Белорусского и 1-го Белорусских фронтов нанесли мощный удар по вражеским войскам. В дальнейшем при участии 2-го Белорусского фронта наши солдаты окружили Минск. К 30 июня советские войска вышли к реке Березине, захватили ее и продолжили продвижение на Минск, а 3 июля в город ворвались советские танки. Столица Белоруссии была освобождена от фашистов. Минск был важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении.

Большую помощь Красной Армии оказали белорусские партизаны, которые устраивали засады на путях отхода противника, громили его штабы и отдельные части, захватывали переправы, уничтожали мосты. К 12 июля группировка немецко-фашистских сил была полностью ликвидирована. Потери немецкой стороны составили свыше 70 тысяч человек убитыми и около 35 тысяч пленными. В том числе в плен взяли 12 генералов.

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За героические действия в ходе Минской операции 1944 года 52 соединения и части были удостоены почетного наименования «Минские». В память о героических событиях того времени была написана картина, известная как «Освобождение Минска». Художник Валентин Волков 9 лет работал над полотном, на котором изображены более 200 персонажей, написанных с натуры.

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