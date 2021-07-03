Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда Белоруссия празднует день независимости

Когда Белоруссия празднует день независимости

00:17  Автор: Мария Соколова



Советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков в ходе операции «Багратион» 77 лет назад, 3 июля 1944 года. К этому событию приурочен День Независимости Республики Беларусь.

Минская наступательная операция сил Красной Армии против немецких войск проходила с 29 июня по 4 июля 1944 года. В первый день войска 3-го Белорусского и 1-го Белорусских фронтов нанесли мощный удар по вражеским войскам. В дальнейшем при участии 2-го Белорусского фронта наши солдаты окружили Минск. К 30 июня советские войска вышли к реке Березине, захватили ее и продолжили продвижение на Минск, а 3 июля в город ворвались советские танки. Столица Белоруссии была освобождена от фашистов. Минск был важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении.

Большую помощь Красной Армии оказали белорусские партизаны, которые устраивали засады на путях отхода противника, громили его штабы и отдельные части, захватывали переправы, уничтожали мосты. К 12 июля группировка немецко-фашистских сил была полностью ликвидирована. Потери немецкой стороны составили свыше 70 тысяч человек убитыми и около 35 тысяч пленными. В том числе в плен взяли 12 генералов.

Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днём независимости


За героические действия в ходе Минской операции 1944 года 52 соединения и части были удостоены почетного наименования «Минские». В память о героических событиях того времени была написана картина, известная как «Освобождение Минска». Художник Валентин Волков 9 лет работал над полотном, на котором изображены более 200 персонажей, написанных с натуры.


#история #Белоруссия #праздники


1189
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Ты насрал на все правила!": лидер "Ногу свело" наорал на Билана из-за сорванного концерта
"Ты насрал на все правила!": лидер "Ногу свело"
Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению
Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению
Флирт или деловая встреча: Анджелина Джоли и бывший возлюбленный Беллы Хадид The Weeknd сходили на ужин
Флирт или деловая встреча: Анджелина Джоли и бывший возлюбленный
В Канаде представители коренных народов сбросили с постаментов статуи британских королев
В Канаде представители коренных народов сбросили с постаментов статуи
Славянские заговоры на крепкий и здоровый сон
Славянские заговоры на крепкий и здоровый сон
Кристина Асмус поделилась архивным фото: "Этот хомячок — я!"
Кристина Асмус поделилась архивным фото: "Этот хомячок — я!"
Самые верные приметы о бабочках
Самые верные приметы о бабочках
Ученые зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру
Ученые зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Возвращение на Уимблдон: Кейт Миддлтон оценила теннисный матч и помогла поварам на кухне
Возвращение на Уимблдон: Кейт Миддлтон оценила теннисный матч и
Чубайс рассказал, с какими заслугами войдет в историю России
Чубайс рассказал, с какими заслугами войдет в историю России
На украинской границе действуют новые правила въезда для четырех стран
На украинской границе действуют новые правила въезда для четырех стран

Топ на сегодня

В астраханских школах создается цифровая образовательная среда
В астраханских школах создается цифровая образовательная среда
В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности
В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности
Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ
Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ

Еще по теме

За время оккупации фашисты уничтожили в Беларуси свыше 2 млн жителей
76 лет назад советские войска освободили Запорожье
Самолеты Су-30СМ и Су-34 Западного военного округа примут участие в авиационной части парада в День независимости Белоруссии
Брест освободили от гитлеровцев 75 лет назад