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Команда Трампа запустила аналог Twitter — соцсеть Gettr

Команда Трампа запустила аналог Twitter — соцсеть Gettr
Команда бывшего президента США Дональда Трампа, заблокированного в крупнейших соцсетях, в том числе в твиттере и фейсбуке, запустила собственную платформу Gettr. Об этом сообщает Politico.

Приложение запустил бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Сам Трамп не занимался созданием приложения и не планирует регистрироваться в новой соцсети, отмечает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник Politico заявил, что экс-президент пока не принял решение, но для него уже подготовили учетную запись.
Новая соцсеть позиционирует себя как платформа для «борьбы с культурой отмены, продвижения здравого смысла, защиты свободы слова, борьбы с монополиями в социальных сетях и создания настоящего рынка идей». Сейчас в магазинах приложений доступна бета-версия соцсети, а официальный запуск планируется 4 июля.

Как отмечает Politico, интерфейс и функционал Gettr очень напоминает Twitter. В приложении можно публиковать посты длиной 777 символов, размещать видео продолжительностью до трех минут и проводить прямые трансляции.

Дональд Трамп анонсировал запуск собственного сайта из-за того, что его временно или навсегда заблокировали в крупнейших соцсетях, в том числе в твиттере и фейсбуке. Такое решение платформы приняли после штурма Капитолия в январе, который устроили сторонники Трампа.

В мае Трамп запустил собственный сайт From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа») для публикации постов, изображений и видео. А уже в июне он закрыл этот блог. По словам Миллера, это было связано с тем, что Трамп будет пользоваться другой соцсетью.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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