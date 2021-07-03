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Кремль о встрече Путина и Зеленского: никакой подготовки не ведется

Кремль о встрече Путина и Зеленского: никакой подготовки не ведется
На сегодня не ведется подготовка встречи президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Особенно на фоне заявлений последнего о различии народов двух стран.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, слова Зеленского о различии украинского и русского народов "никак не укладываются в процесс подготовки встречи лидеров".
"Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - подчеркнул он.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным при условии, что его интересует решение ряда кризисных вопросов в двусторонних отношениях Украины и России.

До этого Путин говорил, что не отказывается от встречи с Зеленским, но пока не видит в ней смысла, поскольку ключевые вопросы Украины решаются якобы в Вашингтоне, Берлине и Париже.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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