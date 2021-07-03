Кристина Асмус поделилась архивным фото: "Этот хомячок — я!"

Вадим Карасев

33-летняя актриса Кристина Асмус опубликовала в инстаграме свой архивный снимок. Фото, на котором изображена Кристина в 16 лет, звезда прокомментировала так:

Да, этот хомячок — я! Мне здесь 16 лет! Мало кто во вчерашнем видео 2004 года узнал меня в этой щекастенькой девочке-одуване. Поэтому выкладываю фото почетче и поближе. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)





Мнения подписчиков по поводу опубликованного видео и фото разделились. Кто-то из них прокомментировал: "Нормальный ребенок", "Обычная девочка", "Очень даже хороший тут ребенок". Хейтеры же задали другое настроение посту: "До пластики лучше", "Тебе со щечками больше идет".

Подготовившись к наплыву недоброжелателей, Кристина сама проставила смешные хештеги к посту: "курносый Асмус", "ряха-милаха". Как известно, самоирония помогает справляться с обидами.

Кристина не раз высказывалась, что очень щепетильно относится к своей внешности и панически боится потолстеть. Сейчас при росте 164 сантиметра Кристина весит 45 килограммов. Фото в обтягивающих нарядах провоцируют хейтеров уже на такие комментарии: "Оголодала", "Схуднула" и подобные. Поддержание фигуры Асмус считает тяжелой работой.

Знали бы вы, скольких усилий мне стоит мое тело. Если вы когда-нибудь видели фото с едой в моей ленте, то, скорее всего, это просто реквизит. Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте,

— признавалась Кристина в своем инстаграме.





Кристина Асмус

Актриса тщательно следит за своим питанием и не позволяет себе лишнего.

Я не люблю жир в мясе или колбасе. Вот всегда его на тарелке откладываю или не куплю мясо со множеством жира,

— делится она с подписчиками одним из фактов своего образа жизни.

Несмотря на то, что актриса с детства не любит физические тренировки, она вынуждена заниматься спортом не только для корректировки веса, но и для работы. Когда Асмус принимала участие в картине "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее", все гимнастические трюки она выполняла самостоятельно, будучи кандидатом в мастера спорта по гимнастике.

Я себя стесняюсь. Стесняюсь ходить в коротком, быть в купальнике на пляже... У меня огромное количество комплексов! Реально! Я парюсь по поводу всего. Что нога не так стоит или рука может показаться в кадре толще, чем есть,

— рассказывала Асмус в интервью "Русскому радио".





Несмотря на комплексы, Кристина часто обнажается перед камерой. Речь идет не только о киноработах. Откровенные снимки можно увидеть и в ее инстаграме, и в глянцевых журналах. Журнал Maxim даже назвал Кристину самой сексуальной женщиной России.

Однако ни звание самой сексуальной, ни профессиональные успехи, похоже, не могут убедить Кристину не комплексовать из-за собственной внешности. Периодически встречающиеся волны хейта захлестывают артистку и заставляют еще тщательнее следить за фигурой. Возможно, новые отношения, о которых упоминала Кристина, помогут актрисе полюбить себя.

Напомним, что с бывшим мужем, артистом Гариком Харламовым, Кристина рассталась год назад. В браке Асмус и Харламов прожили восемь лет. У бывших супругов есть семилетняя дочь Настя, которую они воспитывают вместе.



