Литовские пограничники просят объявить экстремальную ситуацию из-за нелегалов из Белоруссии

Вадим Карасев

В Литве Служба охраны государственной границы попросила власти объявить в стране экстремальную ситуацию в связи увеличением числа нелегалов из Белоруссии. Замглавы ведомства Видас Мачайтис заявил, что мигранты прибывают "каждый день и каждую неделю".

По словам Мачайтиса, которые приводит агентство BNS, это ведет к возникновению проблем как у его службы, так и у государства в целом. В свою очередь, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис назвал ситуацию "напряженной" и имеющей тенденции к ухудшению.

"Цель МИД ясна — незаконно пересекшие границу Европейского союза экономические мигранты должны быть возвращены туда, откуда они прибыли", — сказал он.

Дипломат добавил, что президент соседней страны Александр Лукашенко "обманным путем привлекает лиц", которые стремятся нелегально попасть в Евросоюз. Только за прошедшие сутки были задержаны около 150 нелегалов — это рекорд, причем он почти втрое превышает предыдущие пиковые цифры.

Ранее Ruposters писал, что власти Литвы могут построить забор на границе с Белоруссией из-за увеличения потока нелегальной миграции. Официальный Вильнюс обвиняет Минск в заработке в том числе и на нелегалах из Ирака.