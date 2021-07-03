Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Вадим Карасев

Любовная сфера жизни часто влияет на наше настроение и уверенность в себе. Чтобы возыметь успех у противоположного пола или навести порядок в отношениях, старайтесь следовать советам астрологов.

Период с 5 по 11 число нельзя назвать однозначно плохим или благоприятным. Очень многое будет зависеть от того, сколько топлива в вашем бензобаке. Старайтесь следовать советам о том, как всегда оставаться энергичными и полными сил. Это поможет вам успевать решать проблемы на работе и дома, а также оставлять часть времени и сил на любовь.

Овен

Любовная сфера будет крайне важной для Овнов. Успехи у противоположного пола будут очень сильно отражаться на успехах в работе и бизнесе. У амурного счастья Овнов будет много противников, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют пользоваться оберегами от злых людей и поменьше общаться с токсичными личностями.

Телец

Становление счастья — это процесс многоуровневый и непростой. Невозможно обрести счастье лишь при помощи любви или денег, поэтому эксперты рекомендуют помнить о семи шагах на пути к гармонии. Главный совет для Тельцов — действуйте, но делайте это сразу по всем фронтам. Не нужно делать из любви культ.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе будет возможность познакомиться со многими людьми. Это идеальная новость для тех, кто в данный момент находится в поисках. Если на роль второй половинки будет претендовать сразу несколько людей, выбрать идеальную пару поможет нумерологический код любви.

Рак

У Раков в период с 5 по 11 число ожидается много дел и забот, поэтому им необходимо крайне осторожно расходовать энергию, чтобы оставались силы на любовь. Избавиться от усталости после трудного дня поможет специальная медитация. Всем, кто сейчас в поисках, стоит воспользоваться социальными сетями.

Лев

Львам, которые пока одиноки, стоит воспользоваться лучшими заговорами, обрядами и талисманами на любовь. Все будет следовать закону «люби — и будешь любим». Астрологи советуют не бояться показывать свои чувства. Открытость — это самый лучший способ получить любовь в ответ на любовь.

Дева

Девы станут более харизматичными и обаятельными, так что их ждет весьма перспективное время для поисков второй половинки или перевода уже существующих отношений на новый уровень. Всем, кто пока одинок, стоит научиться разбирать в людях. В этом Девам помогут полезные советы экстрасенсов.

Весы

Звезды и планеты на стороне этих людей, поэтому им не стоит ждать у моря погоды. Нужно действовать, причем решительно. Три техники привлечения любви помогут быстрее обрести счастье и найти вторую половинку. Самое главное — не менять планы в последнюю секунду. Не стоит откладывать на потом уже запланированные свидания.

Скорпион

Для Скорпионов в любви все будет радужно, но только в том случае, если у них будет хорошее настроение. Поднять его помогут пять простых способов. Чтобы укрепить уже существующие отношения, необходимо почаще протягивать руку помощи любимому человеку, но не превращать это в альтруизм.

Стрелец

Звезды и планеты откроют чакры Стрельцов. Эти люди станут более продуктивными и обаятельными. У них появится реальный шанс на успех. Противоположный пол будет без ума от них и от их чувства юмора. Нужно заставить человека смеяться, чтобы он влюбился. Это самый короткий путь к сердцу другого.

Козерог

У Козерогов наступает идеальное время для духовных практик. Вселенная услышит то, о чем Козероги у нее попросят. Получить любовь им поможет самый сильный заговор. Всем, кто в отношениях, астрологи советуют уделять второй половинке больше внимания. С 5 по 11 число полезно делать внеплановые подарки.

Водолей

Изменить жизнь к лучшему и найти вторую половинку Водолеям поможет закон притяжения мыслей. Звезды на их стороне, поэтому сейчас им необходимо сконцентрироваться на самом важном — на поиске любви. Тем, кто уже находится в отношениях, лучше дать немного свободы любимому человеку.

Рыбы

У Рыб будет сложным начало недели. 5 и 6 июля возможны ссоры с любимым человеком. Чтобы свести к минимуму негатив, можно воспользоваться утренней медитацией на счастливый день. Осторожными стоит быть тем Рыбам, чьи вторые половинки были уличены в изменах ранее. Возможно повторение горького опыта.