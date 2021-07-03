Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 3 июля 2021 года

Лунный день сегодня 3 июля 2021 года

Июль вступил в свои права, и этот день будет довольно опасным по энергетике. Обрести уверенность и открыть двери в счастливое будущее помогут актуальные рекомендации астрологов.


Третий день пребывания Луны в Овне по-прежнему доставляет хлопоты, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют настроиться на волну позитива, чтобы мелкие неурядицы не стали причиной промахов и перепадов настроения. Этот день будет удачным, если не торопиться и внимательно следить за происходящими событиями.

Фаза Луны: 23 лунные сутки убывающая Луна проведет в Знаке Овна. Этот день опасен возникновением конфликтных ситуаций, усложняющих жизнь. В субботний день важно сохранять внутреннее спокойствие и не торопиться, чтобы не навлечь проблем.

Магнитные бури 3 июля: магнитосфера Земли по-прежнему в безопасности. Солнечные ветра не доставят проблем.

Что принесет удачу сегодня


уверенность;
размеренность;
умеренная физическая активность;
творчество.

Что отпугнет успех в этот день


импульсивность;
спешка;
халатность;
ссоры;
новые начинания.

Домашние дела по лунному календарю

В субботний день астрологи рекомендуют заниматься теми делами, которые не вызывают раздражения. В эти сутки уборка принесет облегчение, ведь энергию можно направить в русло избавления от хлама, что позволит не только расчистить пространство, но и ощутить свободу. Энергетика этих суток подходит и для проведения обрядов, направленных на избавление жилища от негатива.

Что надеть в эту субботу

Субботний день пройдет на волне позитива, если выбрать одежду, не стесняющую движений. Натуральные ткани будут предпочтительными, а оттенки бежевого и зеленого помогут обрести спокойную уверенность. Тем, кто вынужден много времени проводить среди людей, астрологи рекомендуют выбирать оттенки зеленого, которые благоприятно влияют на настроение и помогают сглаживать острые углы. В качестве украшений на этот день лучше выбрать изделия из дерева, а талисман подобрать по Знаку Зодиака.


Любовь и отношения в 23 лунный день

В субботний день астрологи рекомендуют поумерить пыл. В эти сутки важно обходить стороной ссоры и конфликты, а также проводит время в уединении, чтобы достичь гармонии с собой и внешним миром. Новые знакомства могут стать причиной разочарования, а значит, назначать свидания на этот день не стоит. Привлечь любовь получится при помощи проверенных ритуалов, которые помогут избавиться от одиночества и не попасть во власть токсичных личностей.

Финансы и работа 3 июля

Субботний день — отличное время для завершения текущей работы и планирования. В эти сутки астрологи рекомендуют набираться жизненного опыта и мудрости, прислушиваясь к советам мудрых наставников, не заключать спонтанных сделок и не менять планы. Финансовая активность вряд ли принесет прибыль, поэтому вкладывать сбережения в такое время не имеет смысла. День пройдет удачно, если не торопиться и отказаться от импульсивности.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В субботу настроение будет не на высоте, однако исправить ситуацию получится благодаря медитациям и физическим упражнениям, избавляющим от стресса. Астрологи рекомендуют составлять график дел таким образом, чтобы избежать переутомления, больше отдыхать и проводить время с пользой для здоровья. Уместными будут оздоровительные процедуры: массаж, плавание, йога.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 3 июля 2021 года
Лунный день сегодня 3 июля 2021 года
Команда Трампа запустила аналог Twitter — соцсеть Gettr
Команда Трампа запустила аналог Twitter — соцсеть Gettr
"Спартак" выкупил Мозеса у "Челси"
"Спартак" выкупил Мозеса у "Челси"
Литовские пограничники просят объявить экстремальную ситуацию из-за нелегалов из Белоруссии
Литовские пограничники просят объявить экстремальную ситуацию из-за
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 июля 2021 года
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой кампании Dolce & Gabbana
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о выделении $481,5 миллиона помощи Украине
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о выделении $481,5
Оглоблина: проблемы с ремонтом сельских школ и детсадов нужно решать безотлагательно
Оглоблина: проблемы с ремонтом сельских школ и детсадов нужно решать
Модный дайджест: от кампании с Тиной Кунаки до олимпийской формы от Ким Кардашьян
Модный дайджест: от кампании с Тиной Кунаки до олимпийской формы от
Сооснователь Rockstar Games открыл новую студию
Сооснователь Rockstar Games открыл новую студию
Первый в 2021 году центр «Точка роста» открылся в Кузбассе
Первый в 2021 году центр «Точка роста» открылся в Кузбассе
В подмосковных колледжах и техникумах предоставят почти 19,5 тысячи бюджетных мест
В подмосковных колледжах и техникумах предоставят почти 19,5 тысячи

Топ на сегодня

Моника Беллуччи на прогулке с дочерьми Девой и Леони в Портофино
Моника Беллуччи на прогулке с дочерьми Девой и Леони в Портофино
Звезда "Игры престолов" Роуз Лесли приступила к съемкам нового сериала через четыре месяца после родов
Звезда "Игры престолов" Роуз Лесли приступила к съемкам
Магические свойства серебра
Магические свойства серебра
Что нельзя делать напротив зеркала: приметы и обычаи
Что нельзя делать напротив зеркала: приметы и обычаи
Джефф Безос возьмет с собой в космос 82-летнюю бабушку
Джефф Безос возьмет с собой в космос 82-летнюю бабушку

Еще по теме

Лунный день сегодня 1 июля 2021 года
Лунный день сегодня 7 января 2021 года
Лунный день сегодня 8 декабря 2020 года
Лунный день сегодня 9 января 2021 года