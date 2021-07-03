Лунный день сегодня 3 июля 2021 года

Вадим Карасев

Июль вступил в свои права, и этот день будет довольно опасным по энергетике. Обрести уверенность и открыть двери в счастливое будущее помогут актуальные рекомендации астрологов.

Третий день пребывания Луны в Овне по-прежнему доставляет хлопоты, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют настроиться на волну позитива, чтобы мелкие неурядицы не стали причиной промахов и перепадов настроения. Этот день будет удачным, если не торопиться и внимательно следить за происходящими событиями.

Фаза Луны: 23 лунные сутки убывающая Луна проведет в Знаке Овна. Этот день опасен возникновением конфликтных ситуаций, усложняющих жизнь. В субботний день важно сохранять внутреннее спокойствие и не торопиться, чтобы не навлечь проблем.

Магнитные бури 3 июля: магнитосфера Земли по-прежнему в безопасности. Солнечные ветра не доставят проблем.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уверенность;размеренность;умеренная физическая активность;творчество.импульсивность;спешка;халатность;ссоры;новые начинания.

В субботний день астрологи рекомендуют заниматься теми делами, которые не вызывают раздражения. В эти сутки уборка принесет облегчение, ведь энергию можно направить в русло избавления от хлама, что позволит не только расчистить пространство, но и ощутить свободу. Энергетика этих суток подходит и для проведения обрядов, направленных на избавление жилища от негатива.

Что надеть в эту субботу

Субботний день пройдет на волне позитива, если выбрать одежду, не стесняющую движений. Натуральные ткани будут предпочтительными, а оттенки бежевого и зеленого помогут обрести спокойную уверенность. Тем, кто вынужден много времени проводить среди людей, астрологи рекомендуют выбирать оттенки зеленого, которые благоприятно влияют на настроение и помогают сглаживать острые углы. В качестве украшений на этот день лучше выбрать изделия из дерева, а талисман подобрать по Знаку Зодиака.

Любовь и отношения в 23 лунный день

В субботний день астрологи рекомендуют поумерить пыл. В эти сутки важно обходить стороной ссоры и конфликты, а также проводит время в уединении, чтобы достичь гармонии с собой и внешним миром. Новые знакомства могут стать причиной разочарования, а значит, назначать свидания на этот день не стоит. Привлечь любовь получится при помощи проверенных ритуалов, которые помогут избавиться от одиночества и не попасть во власть токсичных личностей.

Финансы и работа 3 июля

Субботний день — отличное время для завершения текущей работы и планирования. В эти сутки астрологи рекомендуют набираться жизненного опыта и мудрости, прислушиваясь к советам мудрых наставников, не заключать спонтанных сделок и не менять планы. Финансовая активность вряд ли принесет прибыль, поэтому вкладывать сбережения в такое время не имеет смысла. День пройдет удачно, если не торопиться и отказаться от импульсивности.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В субботу настроение будет не на высоте, однако исправить ситуацию получится благодаря медитациям и физическим упражнениям, избавляющим от стресса. Астрологи рекомендуют составлять график дел таким образом, чтобы избежать переутомления, больше отдыхать и проводить время с пользой для здоровья. Уместными будут оздоровительные процедуры: массаж, плавание, йога.