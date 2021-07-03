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Матвиенко поздравила автоинспекторов с юбилеем основания ГИБДД

Матвиенко поздравила автоинспекторов с юбилеем основания ГИБДД

11:23  Автор: Виктория Карташева



Председатель Совета Федерации направила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву поздравительную телеграмму по случаю Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения и 85-летия со дня её создания. Об этом сообщает пресс-служба палаты регионов.

«Поздравляю Вас и Ваших коллег с Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и 85-летием со дня ее создания», — говорится в телеграмме.

По мнению Матвиенко, роль Госавтоинспекции в обеспечении порядка и безопасности на дорогах с каждым годом возрастает. Решение задач, которые возложены на сотрудников инспекции, требуют грамотных и оперативных действий в любых ситуациях, считает спикер Совфеда.

ГИБДД: от конки до беспилотника


Она также подчеркнула, что особых слов признательности заслуживают ветераны службы, которые посвятили этой работе всю жизнь.

«Уверена, что и впредь личный состав подразделений ГИБДД будет добросовестно исполнять свои служебные обязанности, бережно хранить лучшие традиции, заложенные старшими поколениями», — заключила Матвиенко.

Первые специальные подразделения милиции по регулированию дорожного движения — прообраз нынешней дорожно-патрульной службы — были сформированы в Москве в 1918 году.  3 июля 1936 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР была создана Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) Главного управления Рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. День работников Государственной инспекции безопасности дорожного движения был учрежден приказом Министра внутренних дел РФ от 3 июля 2009 года.


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По материалам: pnp.ru

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