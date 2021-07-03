Минобороны наградит защитников государственной тайны

Анастасия Иванова

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Марина Третьякова

В Министерстве обороны учреждена новая ведомственная награда — почётное звание «Почётный специалист по защите информации». Соответствующий приказ вступает в силу 3 июля.

Такое звание могут присвоить военнослужащих и гражданскому персоналу, если они отдали службе не менее двадцати лет и минимум десять из них проработали в подразделениях по защите государственный тайны Вооружённых Сил РФ. При этом они уже должны быть отмечены государственными наградами или ведомственными медалями «За боевые отличия» или «За воинскую доблесть».

Помимо этого, для присвоения почётного звания человек должен проявить на службе профессиональное мастерство, разработать, внедрить или применить новые методы и технологии для защиты гостайны, либо подготовить квалифицированных кадров в этой сфере.

Законы, вступающие в силу в июле

Обладателю почётного звания выдадут нагрудный знак и удостоверение к нему. Знак металлический, серебристого цвета с эмалью в виде лаврового венка. По центру знака размещён красный щит, на котором написано почётное звание и изображён серебристый земной шар на перекрещенных ключе и мече.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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