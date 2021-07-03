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На оплату увеличенных отпускных медработникам выделили более 8,3 млрд рублей

На оплату увеличенных отпускных медработникам выделили более 8,3 млрд рублей

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


10:56  Автор: Виктория Карташева


Источник: Правительство России



На оплату повышенных отпускных компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и социальным работникам направят более 8,3 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Выплаты получат все, кому в 2020 году были назначены стимулирующие выплаты. В частности, речь идёт о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках соцучреждений, которые работают с больными коронавирусом, а также людьми из группы риска.

«Эти люди ежедневно спасают сотни жизней, и каждый из нас может и должен им помочь. Для этого прежде всего необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и близких от коронавируса, бережно относиться к своему здоровью и, конечно, своевременно пройти вакцинацию», — отметил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

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Организовать дополнительные выплаты медикам, работающим непосредственно с ковидными больными, Владимир Путин поручил 8 апреля 2020 года. Надбавки врачам в стационарах должны были составить 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи полагалась прибавка 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсёстрам и водителям — по 25 тысяч рублей.

Ранее зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила правительству Камчатского края организовать дополнительные программы реабилитации врачей и медперсонала, а также реализовать меры соцподдержки. В частности, под мерами социальной поддержки подразумевается предоставление детям медработников путёвок выходного дня и посещения Долины гейзеров, детских оздоровительных учреждений.


#здоровье #выплаты

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По материалам: pnp.ru

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