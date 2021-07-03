На украинской границе действуют новые правила въезда для четырех стран

Алексей Вольцев

С сегодняшнего дня на украинских пунктах пропуска действуют новые правила въезда иностранцев из России, Великобритании, Индии и Португалии. Для въезда гражданам этих стран нужно непосредственно на границе сдать экспресс-тест на коронавирус, передает пресс-служба ГПСУ.В указанных странах сейчас активно распространяется дельта-штамм коронавируса, с чем и связаны дополнительные меры на украинской границе. Однако изменения касаются не только граждан указанных стран, но и тех, кто находился на их территории не менее семи дней в течение последних двух недель.Если человек откажется делать экспресс-тест на границе, его не пустят в страну. Если результат теста окажется положительным, человека отправят на самоизоляцию и обсервацию.Чиновники утверждают, что результаты экспресс-тестов, сделанных во время прохождения пограничного контроля, будут готовы в течение получаса.Новый порядок въезда предусмотрен постановлением Кабмина от 23 июня. Правительство внесло изменения в карантинные нормы для противодействия распространению штамма коронавируса Дельта.