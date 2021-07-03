На вечеринку, свидание и выход в свет: 15 несложных причесок для кудрявых и вьющихся волос

Вадим Карасев

Кудрявые волосы — это, безусловно, очень красиво, но с ними не всегда легко справиться. Именно поэтому их обладательницы частенько мечтают о прямых волосах и регулярно используют средства и различные приборы для их выпрямления. Однако существует много вариантов различных причесок, которые будут прекрасно смотреться на вьющихся волосах. И как только вы найдете подходящие для себя, выпрямлять волосы вам больше не захочется. А главный их плюс еще и в том, что сделать их можно самостоятельно, причем не тратя на это кучу времени. Самые красивые и удачные разбираем на примере знаменитостей.

1. Романтическая прическа в стиле updo

Эта прическа выглядит романтично, и она довольно проста в исполнении. После того как волосы высохнут, нанесите любой крем для вьющихся волос, затем соберите волосы в конский хвост примерно между затылком и макушкой. Намотайте его вокруг резинки для волос и сформируйте пучок. Чтобы закрепить волосы, используйте невидимки и при необходимости лак для фиксации.





Жасмин Сандерс

2. Хвост на макушке

Мода 90-х актуальна и в 2020-е. То же касается и причесок. Причем эта, которую демонстрирует Рианна, подойдет для повседневного образа, для выхода в свет или тематической вечеринки. Сделать ее проще простого. Придайте объем волосам на макушке, слегка начесав их у корней, соберите волосы в высокий хвост и распределите их равномерно, чтобы резинки для волос не было видно. При необходимости нанесите на кончики средство для вьющихся волос.





Рианна

3. Укладка с боковым пробором

Если у вас времени совсем в обрез, а прическу сделать нужно, то это — самый подходящий вариант, потому что на все про все вы потратите не больше пяти минут. Вымойте голову, сделайте боковой пробор и зафиксируйте его спреем. Прядь волос с той стороны, где их меньше, закрепите заколкой над ухом, а волосы с другой стороны, наоборот, выправите вперед.





Шанель Иман

4. Растрепанный пучок и распущенные волосы

Соберите часть волос на макушке в небольшой пучок, при этом не нужно делать его слишком аккуратным — пусть он выглядит максимально естественным и немного растрепанным. Остальные волосы оставьте распущенными. Смело отправляйтесь в свет!





Леона Льюис

5. Зачесанные назад волосы

Длинные, немного вьющиеся волосы прекрасно выглядят просто распущенными. Но если вам кажется это скучным, зачешите их назад, разгладьте на макушке, закрепите по бокам невидимками и закрепите укладку при помощи средств для волос.





Шей Митчелл

6. Фальшивая челка

Если вдруг вам захотелось челку, но решиться ее отрезать вы не можете, есть довольно оригинальный способ, как ее сделать, не прибегая к помощи ножниц. Соберите волосы в высокий хвост. Основную их часть выправите вперед, чтобы они падали вам на лоб, обвяжите голову платком или банданой и сделайте спереди бант. Выбившиеся волосы распределите равномерно по лбу. Ваша челка готова!

7. Гладкий пуф

Чтобы сделать эту прическу, часть волос, от корней до макушки, придется разгладить. Сделать это можно при помощи специального масла или спрея для разглаживания кудрявых волос. После этого просто соберите волосы в хвост и равномерно распределите наверху, чтобы прическа стала похожей на мягкий пуф.





Логан Браунинг

8. Прическа с изящной повязкой

Если мудрить совсем не хочется, при этом образ нужно освежить, можно воспользоваться аксессуарами для волос. Изящная повязка, как у Джулии Гарнер, идеально подойдет для стрижки боб на кудрявых волосах. Все вместе это выглядит нежно и гармонично.





Джулия Гарнер

9. Два пучка

Космические пучки — это очень популярная прическа, и обладательницы вьющихся волос тоже могут смело ее делать. Волосы нужно разделить пробором посередине и разгладить их от корней к макушке. А затем нужно просто собрать их в два одинаковых пучка, регулируя их высоту по своему желанию.





10. Коса с платком

Самую простую косу можно оживить при помощи ленты или шелкового платка. Возьмите тот, что подходит к вашему образу (главное — чтобы платок не был слишком широким), и вплетайте его в косу. Если самостоятельно это сделать вы не можете, то просто заплетите косичку и завяжите небольшой бант или узел снизу.





11. Узлы банту

Эта прическа требует определенной практики. Но если навостриться, то она не будет занимать много времени. Волосы следует разделить на несколько секций. А затем нужно скрутить их в узелки, предварительно воспользовавшись средствами для укладки. Скручивать волосы будет проще, если они будут слегка влажными. При этом делать узлы следует от корней к кончикам и желательно все пучки крутить в одну сторону — так прическа будет смотреться лучше. Закрепить узлы у основания можно при помощи резинок для волос или невидимок.

Но будьте осторожны — за такую прическу могут обвинить в присвоении культурных ценностей, как это случилось с певицей Адель.





Зази Битц

12. Разглаженные на макушке и убранные назад кудрявые волосы

Чтобы повторить образ Алиши Кис, просто разгладьте волосы на макушке при помощи геля для волос или другого средства, а остальные волосы оставьте в их естественном виде. Зачешите их назад и закрепите заколкой, чтобы они держались.





Алиша Кис

13. Русалочьи локоны

Для начала оцените текстуру своих волос, так как это будет иметь большое значение, прежде чем вы решите сделать такую прическу. Если у вас мелкие кудри, то сначала придется немного их распрямить, чтобы волосы стали волнистыми. После зафиксируйте результат лаком для волос и добавьте диадему или любой другой аксессуар для волос.





Румер Уиллис

14. Начес набок

Уложите волосы с помощью ваших любимых средств и приборов для укладки. Сделайте боковой пробор. Затем возьмите гель для стойкой фиксации и нанесите его на область по обе стороны от пробора и вдоль линии роста волос. При желании можно добавить несколько заколок в районе ушей, чтобы волосы держались и не падали вперед.





Натали Эммануэль

15. Расчесанные кудри

Не знаете, что еще можно сделать с кудрявыми волосами? Просто расчешите их настолько, насколько это возможно, как это сделала Зендая, и привычный ежедневный образ будет выглядеть уже совсем иначе.





Зендая