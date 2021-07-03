Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 июля 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука о числах, которая помогает делать прогнозы на будущее, анализировать прошлое и менять настоящее. Эксперты в этой области поделились своим видением того, какой будет эта суббота.

Сегодня нас ожидает благоприятный и спокойный день, который желательно посвятить столь же спокойным и размеренным делам. Если в вашей жизни накопилось много негатива, воспользуйтесь советами о том, как не переживать по мелочам.

Число-покровитель 3 июля 2021 года

Перво-наперво важно узнать, какое число будет самым главным 3 июля. Для этого нам нужно знать лишь сегодняшнюю дату (3.07.2021) и порядковый номер дня недели, то есть, 6. Складываем все цифры вместе и получаем: 3+0+7+2+0+2+1+6=21. 2+1=3.

Самыми главными сегодня будут вибрации Тройки. Они затронут духовную сторону нашей жизни, отодвинув на второй план материальные и насущные проблемы. Это идеальное число для отдыха, пребывания дома, медитаций, духовных практик, молитв и самоанализа. Сегодня многие из нас смогут пережить внутреннюю трансформацию, поэтому символом дня станет бабочка. Она олицетворяет собой красоту, легкость, изменения души.





События 3 июля из прошлого

3 июля 1863 года — третий и последний день самого кровопролитного сражения Гражданской войны в США. Тройка может быть безжалостной к тем, кто проявляет агрессию и пребывает в состоянии войны, раздора. Сегодня нельзя проявлять агрессию и жадность.

3 июля 1928 года в продаже появились первые в мире телевизоры. Сегодня можно покупать гаджеты и бытовую технику. Тройка одобряет это.

3 июля 1941 года — день обращения Сталина к народу. В этот день Тройка помогает всем ораторам, лидерам и людям, которые должны выступать перед большой публикой. Если ваши помыслы чисты, то вам удастся убедить людей в своей правоте и найти соратников.

3 июля 2006 года рядом с Землей пролетел потенциально опасный астероид ХР14-2004. В этот день судьба на нашей стороне. Многие опасности пройдут мимо по милости Тройки благодаря ее любви к спокойствию.

Советы нумерологов на эту субботу

Занимайтесь самообразованием. Это идеальный день для чтения книг, просмотра документальных фильмов и обучающих видеоматериалов. Усвоение новой информации будет максимально быстрым.

Нумерологи рекомендуют проводить этот день рядом со своими близкими, второй половинкой. Можно смело посвящать день общению, совместным делам по дому.

В общении с окружающими старайтесь проявлять больше тактичности и сдержанности. Это станет основой приятного общения.

Первое впечатление о людях будет самым правильным. Если кто-то покажется вам негативным или агрессивным, значит, так и есть. Не слушайте чужих советов о том, как относиться к тому или иному человеку. Опирайтесь на свой опыт и предчувствие.

Инвестируйте время в домашние дела. Сегодня особенно позитивной будет любая уборка. Можно сделать перестановку мебели.

Талисманы удачи на 3 июля

Аметист. Этот минерал помогает открывать новые грани своей души, погружаться внутрь своего сознания. Словом, это идеальный помощник для людей, занимающихся духовным развитием и практиками: медитациями, аффирмациями.

Платиновые кольца. Этот металл заставляет нас думать о прошлом и будущем, соединяя эти два состояния воедино. Кольца из этого металла помогут понять, какие ошибки в прошлом привели к чему-то хорошему, а какие подарили переживания и принесли хаос.