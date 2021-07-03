Плата за выход: как бренды "покупают" голливудских звезд для красной дорожки

Вадим Карасев

Красные ковровые дорожки — всегда событие в мире звезд. Приглашенные стремятся поразить всех своим модным образом, ну а публика готовится обсуждать результат этих стараний. Впрочем, не меньший интерес вызывает не только парадный проход, но сама подготовка, подробности которой редко попадают на первые полосы. Ну а если информация о сотрудничестве брендов и звезд и просачивается, то, как правило, в форме скандала. Не раз уже в прессе обсуждали слухи, что не все знаменитости готовы довольствоваться бартером и бренды вынуждены не только отдавать платья, но еще и доплачивать за такую рекламу. В нашем материале вспоминаем самые нашумевшие случаи в Голливуде последних лет — сразу отметим, России эта тема тоже не чужда, но это, как говорится, отдельный разговор.





Наоми Уоттс на Каннском кинофестивале

В 2017 году подготовка Мерил Стрип к "Оскару" завершилась скандалом. В прессу попала информация, что актриса присмотрела себе кутюрный наряд Chanel, но попросила креативного директора Карла Лагерфельда изменить вырез. По данным издания WWD, модный дом уже начал работать, когда поступил звонок от представителей Стрип.

Не продолжайте производство платья. Мы нашли того, кто нам заплатит,

— якобы сообщили они.





Хавьер Бардем и Мерил Стрип в платье Elie Saab на "Оскаре" в 2017 году

Официально представители голливудской звезды опровергли эту информацию, назвав ее ложной и заверив, что денег за выход в определенном платье она не берет, так как это противоречит ее личной этике.

Бренд также был вынужден выпустить официальное заявление для прессы.

Chanel вел переговоры со стилистом госпожи Стрип, чтобы разработать платье для нее, которое она наденет на церемонию вручения премии "Оскар", при полном понимании того, что она рассматривает варианты от других дизайнерских домов. Когда стилист сообщил, что госпожа Стрип выбрала платье от другого дизайнера, причина не упоминалась. Chanel желает выразить неизменное и глубокое уважение госпоже Стрип,

— говорилось в нем.





Поведение обеих сторон понятно. Модные ювелирные дома и большинство стилистов хранят молчание по этому поводу, предпочитая создавать иллюзию, что выбор на красной ковровой дорожке всегда полностью органичен. Но время от времени всплывают подробности, опровергающие эту теорию.

Так, в 2008 году были обнародованы данные по рекламной сделке Шарлиз Терон, когда часовой бренд Raymond Weil подал в суд на актрису. Случилось это после того, как ее заметили в часах Christian Dior, в то время как у нее был контракт на три миллиона долларов на ношение только часов Raymond Weil. Кроме того, по слухам, ей заплатили 20 миллионов долларов за то, чтобы она стала лицом кампании бренда.





Шарлиз Терон

Появляться только в часах Raymond Weil она должна была с октября 2005 по декабрь 2006 года, но в марте 2006 года она появилась на пресс-конференции в Техасе в часах Dior.





Шарлиз Терон

Судебные протоколы показали, что Терон также пользовалась договоренностями с Cartier, Montblanc и Chopard, которые договорились о гонораре в размере 200 000 долларов за то, чтобы актриса носила их драгоценности на церемонии вручения премии "Оскар" в том же году.

Однако редко когда оплата подтверждается брендом или командой стилистов знаменитостей. Еще в 2003 году появились слухи, что у Рене Зеллвегер был контракт с Carolina Herrera. Это был первый раз, когда актриса появилась в платье этого бренда на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии "Оскар". Наряд был изготовлен по индивидуальному заказу.





Рене Зеллвегер

В 2004 году она снова была в платье Carolina Herrera, когда получила свой "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Холодная гора". Тогда возможную сделку бурно обсуждали в прессе, и газета The New York Times даже сделала запрос бренду об этой договоренности. Представитель марки ответил, что отношения основаны на взаимном уважении, а не на деньгах.





Борьба за право одеть звезду на "Оскар" понятна. Хотя в последние годы количество зрителей церемонии неизменно снижается, цифры до сих пор довольно внушительны. Что уж говорить о прошлых годах. Рекорд по зрителям, кстати, был установлен в 1998 году — тогда 55,25 миллиона человек наблюдали, как фильм "Титаник" Джеймса Кэмерона завоевал 11 статуэток.

Энн Хэтэуэй часто носила Valentino на крупных мероприятиях, в том числе на своей свадьбе в 2012 году, но в скандальные заголовки газет попала ее предполагаемая договоренность с Tiffany & Co. в 2011 году. Тогда издание Us Weekly сообщило, что знаменитый ювелирный бренд заплатил актрисе 750 000 долларов, чтобы она вышла в его бриллиантах на красную дорожку "Оскара". Обе стороны оспорили эту версию.





Энн Хэтэуэй

Издание также сообщило, что Гвинет Пэлтроу заплатили 500 000 долларов за то, чтобы она носила драгоценности Louis Vuitton на той же церемонии вручения "Оскара". В 2012 году ходили слухи, что Пэлтроу получила один миллион долларов, когда носила украшения Anna Hu. По сравнению с крупными ювелирными домами, этот бренд из Нью-Йорка был еще относительно неизвестен, а появление его продукции на церемонии вручения премии "Оскар", да еще и на актрисе такого уровня, сразу вывело его на мировую арену.





Гвинет Пэлтроу

С тех пор Пэлтроу носила драгоценности Anna Hu еще на нескольких красных дорожках. Так, она появилась в серьгах с рубеллитом, которыми она дополнила свой образ с платьем Ralph & Russo, на "Оскаре" в 2015 году.





Но, конечно, некоторые союзы смотрятся вполне органично, если знаменитость входит в так называемый круг "друзей бренда", что указывает на взаимовыгодные отношения, которые не обязательно связаны с прямой оплатой, или является амбассадором марки, поэтому не возникает вопросов, когда актриса носит бренд, с которым она уже сотрудничает. Среди таких примеров можно назвать Кейт Бланшетт, которая часто появляется в Armani Prive, или Кристен Стюарт в Chanel.





Кейт БланшеттКристен Стюарт

В 2015 году состоялся паблик-ток, во время которого Изабель Уилкинсон, в то время старший редактор блога The Cut New York Magazine, встретилась со знаменитыми стилистами Джессикой Пастер, Эрин Уолш, Брэдом Горески и Брендоном Максвеллом (на тот момент известный сегодня дизайнер еще был стилистом и только готовил свою первую коллекцию).





Изабель Уилкинсон, Брэд Горески, Джессика Пастер, Эрин Уолш, Брендон Максвелл

Темой разговора были и слухи, что бренды обычно платят знаменитостям и их стилистам за то, что они наденут определенное платье (или костюм) на большое мероприятие. Но и на этот раз единого мнения не было. В то время как Горески и Максвелл сказали, что им никогда не предлагали деньги за выбор наряда для клиента, однако не отрицали, что такая практика имеет место, Пастер призналась, что у нее были такие случаи.

Это распространено повсеместно. Это может быть просто оплата стилисту, и мы получаем от 30 000 до 50 000 долларов. Или это включает в себя выплату актрисе от 100 000 до 250 000 долларов,

— сказала тогда Пастер, среди клиентов которой на тот момент были Эмили Блант, Миранда Керр, Сандра Баллок и Рэйчел МакАдамс.





Сандра Баллок, Джадд Апатоу и Лесли Манн на "Оскаре" в 2018 году

Однако, согласно источникам сайта The Fashion Law, по состоянию на 2020 год эти цифры были значительно выше.

Если платье выглядит великолепно, и мы все равно собирались выбрать его, почему бы не заплатить нам? Вы начинаете отношения с брендом, а затем, в конце концов, актриса часто получает от них рекламную кампанию, потому что они уже знают друг друга,

— отметила Пастер.

Согласно Брэду Горески, не секрет, что бренды платят за то, чтобы их представляли на красной ковровой дорожке.

Если кто-то появляется на церемонии вручения "Оскара" в черном платье и массивном колье, скорее всего, ему платит ювелирная компания,

— сказал он.





София Вергара

Весь смысл того, чтобы у актрисы был стилист, заключается в том, чтобы вы могли заработать больше денег, или чтобы больше людей захотели нанять вас, или бренд, который вы носите, заработал бы больше денег, потому что это стимулирует продажи. Все крутится вокруг денег — это Голливуд,

— сказал во время той дискуссии Брендон Максвелл.





Рианна

Стилисты подчеркивают, что определяющим всегда все-таки является сам наряд. Если он откровенно не подходит или плохо сидит, никто не станет надевать его даже за деньги. В целом же вся система подобных оплат обычно замалчивается, хотя, как видим, и не является абсолютным секретом.

Зачем кому-то из нас нужно знать, как они зарабатывают деньги? Они не торгуют наркотиками, им платят за ношение платья. Ну и что? Если бы кто-то предложил мне 150 000 долларов за то, чтобы я появился в красивом платье, сшитом на заказ от дизайнера X, я бы сказал: "Где мне расписаться?!"

— подытожил ту дискуссию Горески.





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