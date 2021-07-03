Подводный пожар на трубопроводе в Мексиканском заливе сняли на видео

Вадим Карасев

Утечка углеводородов из трубопровода мексиканской нефтеперерабатывающей компании Pemex привела к глубоководному пожару в Мексиканском заливе. Произошедшее было снято на видео с вертолета.

Утечка из регулирующего клапана между платформами произошла 2 июня на глубине 78 метров. Огонь был виден над водой неподалеку от города Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече, Мексика.

Возгорание удалось ликвидировать спустя пять с половиной часов, сообщила пресс-служба компании.

"Были закрыты соединительные клапаны на трубопроводе, что привело к тушению пожара и газовыделения, прекращению чрезвычайной ситуации <...> и восстановлению нормальных рабочих условий", - говорится в заявлении.

Пострадавших в результате инцидента нет, эвакуация не понадобилась. В Pemex собираются провести расследования для выяснения причин случившегося.

В городе Сьюдад-дель-Кармен находится крупное месторождение сырой нефти, там добывают 95 тысяч баррелей в день.

