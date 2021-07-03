Порядка 43 тысяч иностранцев заказали Fan ID на матчи Евро в Санкт-Петербурге

Влада Некрасова

18:21 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Около 43 тысяч иностранцев заказали паспорт болельщика (Fan ID) для того, чтобы посетить матчи чемпионата Европы по футболу, прошедшие в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минцифры, передаёт ТАСС.

«Было подано около 140 тысяч заявок на паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Граждане России подали 97 тысяч заявок на Fan ID», — отметили в пресс-службе ведомства.

На втором месте — граждане Финляндии (10,5 тысячи паспортов), на третьем — Польши (4,2 тысячи паспортов). Популярностью Fan ID также пользовались у эстонцев, шведов, бельгийцев, белорусов, немцев, словаков и американцев. Всего паспорт болельщика заказали около 43 тысяч иностранцев.

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В Санкт-Петербурге прошли шесть матчей группового этапа Евро и одна четвертьфинальная встреча. Всего игры посетили 132 752 болельщика.

Разницу между количеством зрителей и заявок в Минцифры объяснили тем, что некоторые паспорта в итоге не были получены. Помимо этого, некоторые болельщики потеряли Fan ID, и его пришлось заказывать повторно.

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Ранее сообщалось, что законопроект, предполагающий внедрение системы идентификации болельщиков и использование персонифицированных карт на посещение спортивных соревнований, одобрен Правительством, его внесут в Государственную Думу.

Систему идентификации болельщиков впервые применили на Кубке конфедераций, прошедшем в 2017 году в России. Паспорт болельщика также действовал в России в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда Fan ID давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах. Иностранные болельщики могли приехать в Россию по паспорту болельщика, не получая визу.

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