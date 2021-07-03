Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Порядка 43 тысяч иностранцев заказали Fan ID на матчи Евро в Санкт-Петербурге

Порядка 43 тысяч иностранцев заказали Fan ID на матчи Евро в Санкт-Петербурге

Порядка 43 тысяч иностранцев заказали Fan ID на матчи Евро в Санкт-Петербурге

18:21  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Около 43 тысяч иностранцев заказали паспорт болельщика (Fan ID) для того, чтобы посетить матчи чемпионата Европы по футболу, прошедшие в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минцифры, передаёт ТАСС.

«Было подано около 140 тысяч заявок на паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Граждане России подали 97 тысяч заявок на Fan ID», — отметили в пресс-службе ведомства.

На втором месте — граждане Финляндии (10,5 тысячи паспортов), на третьем — Польши (4,2 тысячи паспортов). Популярностью Fan ID также пользовались у эстонцев, шведов, бельгийцев, белорусов, немцев, словаков и американцев. Всего паспорт болельщика заказали около 43 тысяч иностранцев. 

Фан-зона в Санкт-Петербурге будет работать до конца Евро


В Санкт-Петербурге прошли шесть матчей группового этапа Евро и одна четвертьфинальная встреча. Всего игры посетили 132 752 болельщика.

Разницу между количеством зрителей и заявок в Минцифры объяснили тем, что некоторые паспорта в итоге не были получены. Помимо этого, некоторые болельщики потеряли Fan ID, и его пришлось заказывать повторно.

Черчесову поставили «неуд» за выступление России на Евро-2020


Ранее сообщалось, что законопроект, предполагающий внедрение системы идентификации болельщиков и использование персонифицированных карт на посещение спортивных соревнований, одобрен Правительством, его внесут в Государственную Думу.

Систему идентификации болельщиков впервые применили на Кубке конфедераций, прошедшем в 2017 году в России. Паспорт болельщика также действовал в России в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда Fan ID давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах. Иностранные болельщики могли приехать в Россию по паспорту болельщика, не получая визу. 


#спорт #футбол


151
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Банки обязали озвучивать клиентам гарантированную ставку по вкладу
Банки обязали озвучивать клиентам гарантированную ставку по вкладу
"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова поскандалила с ведущим "Дома-2", обвинившим ее в лицемерии
"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова
Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я поправилась, на меня смотрели как на человека второго сорта"
Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я
"Всё плохо у нас": жена Петра Мамонова расcказала, почему организм артиста "быстро сдался"
"Всё плохо у нас": жена Петра Мамонова расcказала, почему
Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются
Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются
Сенатор заблокировал назначения в Госдеп из-за "Северного потока - 2"
Сенатор заблокировал назначения в Госдеп из-за "Северного потока
Настя Каменских о борьбе с комплексами: "Я не принимала собственное тело"
Настя Каменских о борьбе с комплексами: "Я не принимала
На вечеринку, свидание и выход в свет: 15 несложных причесок для кудрявых и вьющихся волос
На вечеринку, свидание и выход в свет: 15 несложных причесок для
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Подводный пожар на трубопроводе в Мексиканском заливе сняли на видео
Подводный пожар на трубопроводе в Мексиканском заливе сняли на видео
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Юрист объяснил, за какие долги можно лишиться единственного жилья
Юрист объяснил, за какие долги можно лишиться единственного жилья

Топ на сегодня

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой кампании Dolce & Gabbana
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о выделении $481,5 миллиона помощи Украине
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о выделении $481,5
Сооснователь Rockstar Games открыл новую студию
Сооснователь Rockstar Games открыл новую студию
Оглоблина: проблемы с ремонтом сельских школ и детсадов нужно решать безотлагательно
Оглоблина: проблемы с ремонтом сельских школ и детсадов нужно решать
Команда Трампа запустила аналог Twitter — соцсеть Gettr
Команда Трампа запустила аналог Twitter — соцсеть Gettr

Еще по теме

Минкомсвязи: Для посещения матчей ЧМ-2018 болельщики заказали 1,8 миллиона FAN ID
Заказано свыше 350 тыс Fan ID на ЧМ-2018, половина заявок от иностранцев
Для болельщиков ЧМ-2018 открыт безвизовый въезд в Россию
Минцифры объявило о старте безвизового въезда для иностранных зрителей Евро-2020