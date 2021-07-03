Президент утвердил стратегию национальной безопасности

Анастасия Иванова

13:33 Автор: Виктория Карташева

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальной приоритетов Российской Федерации, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз и создание условий для достижения национальный целей развития», — говорится в тексте документа.

Так, в новой редакции стратегии высшим приоритетом определено сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, а также повышение качества жизни и благосостояния граждан. Для пресечения попыток исказить историю и разрушить базовые морально-этические нормы в перечень приоритетов включена и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Помимо этого, отмечается, что государство стремится к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международных отношениях. Кроме того, в стратегии подчёркивается правомерность принятия ответных мер для предотвращения недружественных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности России.

Также новым стратегическим национальным приоритетом названа кибербезопасность. В документе сообщается, что это связано с участившимися случаями использования IT-технологий для вмешательства во внутренние дела России.

Стратегия определяет и задачи, направленные повышение конкурентоспособности экономики и её устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами, опережающими мировые. В документе подчёркивается, что важными условиями для обеспечения экономической безопасности являются опора на внутренний потенциал страны, а также самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В последний раз Стратегия национальной безопасности обновлялась в 2015 году. В документе национальными интересами были названы укрепление обороны страны, повышение качества жизни и закрепление за Россией статуса одной из лидирующих мировых держав.

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