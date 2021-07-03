Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Президент утвердил стратегию национальной безопасности

Президент утвердил стратегию национальной безопасности

13:33  Автор: Виктория Карташева



Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. 

«Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальной приоритетов Российской Федерации, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз и создание условий для достижения национальный целей развития», — говорится в тексте документа.

Так, в новой редакции стратегии высшим приоритетом определено сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, а также повышение качества жизни и благосостояния граждан. Для пресечения попыток исказить историю и разрушить базовые морально-этические нормы в перечень приоритетов включена и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Помимо этого, отмечается, что государство стремится к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международных отношениях. Кроме того, в стратегии подчёркивается правомерность принятия ответных мер для предотвращения недружественных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности России. 

Также новым стратегическим национальным приоритетом названа кибербезопасность. В документе сообщается, что это связано с участившимися случаями использования IT-технологий для вмешательства во внутренние дела России. 

Стратегия определяет и задачи, направленные повышение конкурентоспособности экономики и её устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами, опережающими мировые. В документе подчёркивается, что важными условиями для обеспечения экономической безопасности являются опора на внутренний потенциал страны, а также самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

В последний раз Стратегия национальной безопасности обновлялась в 2015 году. В документе национальными интересами были названы укрепление обороны страны, повышение качества жизни и закрепление за Россией статуса одной из лидирующих мировых держав.


78
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются
Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются
Сенатор заблокировал назначения в Госдеп из-за "Северного потока - 2"
Сенатор заблокировал назначения в Госдеп из-за "Северного потока
Настя Каменских о борьбе с комплексами: "Я не принимала собственное тело"
Настя Каменских о борьбе с комплексами: "Я не принимала
На вечеринку, свидание и выход в свет: 15 несложных причесок для кудрявых и вьющихся волос
На вечеринку, свидание и выход в свет: 15 несложных причесок для
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Подводный пожар на трубопроводе в Мексиканском заливе сняли на видео
Подводный пожар на трубопроводе в Мексиканском заливе сняли на видео
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Юрист объяснил, за какие долги можно лишиться единственного жилья
Юрист объяснил, за какие долги можно лишиться единственного жилья
Битва платьев: Мария Кожевникова против Ксении Собчак
Битва платьев: Мария Кожевникова против Ксении Собчак
Сильный приворот по фото: как привязать к себе мужчину навсегда
Сильный приворот по фото: как привязать к себе мужчину навсегда
"Ты насрал на все правила!": лидер "Ногу свело" наорал на Билана из-за сорванного концерта
"Ты насрал на все правила!": лидер "Ногу свело"
Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению
Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению

Топ на сегодня

В астраханских школах создается цифровая образовательная среда
В астраханских школах создается цифровая образовательная среда
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой кампании Dolce & Gabbana
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой
Новый флешмоб: девушки-специалисты по кибербезопасности раздеваются в соцсетях в защиту коллеги
Новый флешмоб: девушки-специалисты по кибербезопасности раздеваются в
Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ
Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о выделении $481,5 миллиона помощи Украине
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о выделении $481,5

Еще по теме

Путин утвердил обновленную стратегию национальной безопасности
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Президент утвердил стратегию госполитики России в отношении казачества до 2030 года
"Цветные революции" официально признаны угрозой России