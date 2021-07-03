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Россия запретила ввоз сахара и макарон с Украины

Россия запретила ввоз сахара и макарон с Украины

00:23  Автор: Жанна Звягина



Правительство расширило список продукции, которую запрещено ввозить с Украины. Постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

22 октября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Кабмин временно разрешил ввоз с Украины некоторых запрещённых в рамках контрсанкций товаров


Список запрещенных продуктов дополнили сахар, макароны, майонез, кетчуп, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, а также заготовки для их приготовления, минеральная вода и газированная, содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества, мороженое и прочие виды пищевого льда, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие.

Кабмин также запретил ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн или менее, также запрещены к ввозу готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски. Запрещено ввозить продукты, используемые для кормления животных, а также жмыхи.

Кроме этого, ограничен ввоз лесоматериалов разных видов, ящиков, коробок, упаковочных клеток, барабанов, поддонов ящичных и прочих погрузочных щитов.


#Украина #продукты #санкции #международные отношения


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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