Самые верные приметы о бабочках

Вадим Карасев

Народная мудрость — это кладезь ценных советов, среди которых есть и информация о поведении насекомых. О том, что же на самом деле сулит встреча с хрупкой бабочкой, расскажут верные приметы.

Встреча с бабочкой может быть не случайной, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться со значением примет, связанных с этими насекомыми. Появление внезапной гостьи дома, на балконе или на плече может быть важным знаком, толкование которого поможет избежать неприятностей.

Встретить яркую бабочку на своем пути — к удаче. Появление насекомого с яркими крылышками сулит приятные новости и судьбоносную встречу.Встретить бабочку желтого или красного цвета — к романтическому приключению и заботе со стороны близких людей.Бабочка кружит над головой — в скором времени придут долгожданные приятные известия, а также откроются новые перспективы.Встретить бабочку среди зимы — к благосклонности фортуны.Бабочка, севшая на голову, указывает на скорое путешествие и встречу с прошлым.Бабочка, внезапно севшая на лицо, сулит избавление от проблем и скорое обретение счастья. Если насекомое село на лоб, то успехи будут в деловой среде, а если на щеки, то повезет в любви.Если бабочка садится на руку, то в скором времени прозвучит признание в любви.Бабочка, севшая на левое плечо, сулит поддержку со стороны друзей, а если насекомое расположилось на правом плече, то необходимо опасаться обмана.Насекомое, севшее на ногу, указывает на период, когда нужно действовать решительно, чтобы достичь новых успехов в делах.Визит насекомого в дом в утренние часы указывает на благополучное разрешение финансовых трудностей в скором времени.Бабочка, залетевшая в дом через окно рано утром, исполнит заветное желание, если поймать ее, прошептать ей свою мечту и бережно выпустить.Бабочка, прилетевшая в дом и спокойно порхающая с предмета на предмет, указывает на гармоничную обстановку в доме, а если насекомое бьется в окно или мечется по жилищу, то его нужно очистить от негативной энергии.