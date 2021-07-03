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Санкции против России включили в число проблем в Стратегии нацбезопасности

Санкции против России включили в число проблем в Стратегии нацбезопасности

17:56  Автор: Виктория Карташева



Ограничительные меры против русского языка, а также российских спортсменов и СМИ за рубежом включили в число проблем в новой редакции Стратегии нацбезопасности. Указ президента Владимира Путина об утверждении стратегии опубликован на официальном портале правовой информации.

«Проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России. Ограничивается использование русского языка, запрещается деятельность российских средств массовой информации и использование российских информационных ресурсов, вводятся санкции в отношении российских спортсменов», — говорится в документе.

Президент утвердил стратегию национальной безопасности


Помимо этого, в стратегии отмечается, что Россию необоснованно обвиняют в нарушении международных обязательств, кибератаках и вмешательстве во внутренние дела других государств. Россияне, в том числе и проживающие за границей, подвергаются дискриминации и открытому преследованию.

На фоне кризиса либеральной модели на Западе некоторые страны пытаются исказить историю, в том числе и место России, реабилитировать фашизм, а также разжигать межнациональные и межконфессиональные конфликты, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности. Так, в новой редакции стратегии высшим приоритетом определено сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, а также повышение качества жизни и благосостояния граждан.


#безопасность #международные отношения

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По материалам: pnp.ru

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