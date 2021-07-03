Сенатор заблокировал назначения в Госдеп из-за "Северного потока - 2"

Вадим Карасев

Представитель Техаса Тед Круз блокирует утверждение Сенатом США 13 кандидатов на ключевые должности в Госдепартаменте, требуя санкций в отношении "Северного потока - 2", сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Таким образом сенатор пытается вынудить администрацию Джо Байдена ужесточить свою политику в отношении российско-германского проекта. Он настаивает, чтобы в Белом доме отказались от своего решения не вводить новые санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Пока это не произойдет, Круз будет мешать утверждению чиновников Госдепа, утверждают собеседники телеканал.

Как отмечается, кандидатуры до этого уже одобрил комитет Сената по международным делам. Речь идет об утверждении сотрудников на должности помощников госсекретаря по разведке, по делам Восточной Азии и Тихого океана, по международным вопросам, касающимся наркотиков, двух заместителей госсекретаря, а также послов в ряде стран Африки, таких как Алжир, Сомали и других. Как отмечают источники, в большинстве случаев кандидаты, назначение которых блокирует сенатор, не будут иметь отношения к СП-2 по работе.

Круз уже пытался тем же способом вынудить Белый дом усилить давление на СП-2. В марте он заблокировал назначение Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.