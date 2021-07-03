Сильный приворот по фото: как привязать к себе мужчину навсегда
Среди любовных приворотов есть такие, которые действуют без временных ограничений. Привязать мужчину можно навсегда, однако перед тем, как пойти на такой серьезный шаг, важно осознавать ответственность и быть уверенными в чувствах.
Любовные привороты могут быть безвредными, а могут стать причиной серьезных перемен в судьбах. Специалисты в области биоэнергетики разделяют их на белые и черные, и если с первыми нет никаких проблем, то со вторыми важно быть осторожными. Сильные привязки и присушки, особенно если речь идет о невзаимных чувствах, могут быть во вред. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют с осторожностью пользоваться лобовыми приворотами, чтобы не навлекать на себя и своих избранников бед и неприятностей. Простой приворот на фото стоит использовать только в том случае, если любовь взаимна, но ей что-то угрожает, например, соперница.
Как действует приворот на фото
После приворота чувства влюбленных усиливаются, и никакие соперники, разлучники завистники больше не смогут повлиять на совместное счастье. Благодаря привороту получится раскрыть глубинные чувства, ощутить единение душ и сердец, насладиться взаимным счастьем и не расставаться даже в мыслях.
Действие приворота бессрочно, и он считается одним из самых сильных инструментов ментального воздействия, поэтому пользоваться им стоит лишь в том случае, если любовь истинна.
Как навести приворот на фотографию мужчины
Приворот делают в определенные дни силы, когда женская энергетика особенно сильна. В каждом месяце есть такие дни, когда энергетика пространства помогает исполнить заветные желания, в том числе связать судьбу с определенным человеком.
Для проведения любовного ритуала понадобятся:
фотография мужчины крупным планом;
черная и красная свечи;
соль;
красная нить;
мешочек из черной ткани.
Фотографию мужчины кладут перед собой на стол, зажигают черную свечу и насыпают на изображение соль, приговаривая:
«От присушек тебя ограждаю, от чужих чувств закрываю, все привязки с тебя снимаю. Как мне без тебя не жить, счастье не растить, так и ты без меня никуда».
После этого соль с фотографии пересыпают в блюдечко, а черную свечу переворачивают пламенем вниз, чтобы затушить ее, окунув в соль. После этого соль и свечу помещают в черный мешочек и плотно завязывают. Его до рассвета выбрасывают подальше от дома после проведения ритуала.
Рядом с фотографией помещают красную свечу, на нее повязывают красную нить, зажигают и произносят, глядя на фото:
«Мил мне, люб мне, судьбу со мной делишь, счастье растишь, сомнений не даешь. Как голубка без голубя жить не может, так и мы с тобой (имена влюбленных) неразделимы. Как два крыла будем рядом, от невзгод укроемся, любовь свою сквозь жизнь пронесем, не разлучимся».
После этого нить со свечи снимают и надевают на левую руку. Завязывая три узелка, приговаривают:
«Судьбу нашу на себя замыкаю, неудач не знаю. Любовь ярким пожаром разгорится, в сердцах наших поселится».
После этого свечу гасят, а фото прячут в укромное место и никому не показывают. Нить носят на руке или кладут рядом с фотографией.