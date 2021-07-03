Сильный приворот по фото: как привязать к себе мужчину навсегда

Вадим Карасев

Среди любовных приворотов есть такие, которые действуют без временных ограничений. Привязать мужчину можно навсегда, однако перед тем, как пойти на такой серьезный шаг, важно осознавать ответственность и быть уверенными в чувствах.

Любовные привороты могут быть безвредными, а могут стать причиной серьезных перемен в судьбах. Специалисты в области биоэнергетики разделяют их на белые и черные, и если с первыми нет никаких проблем, то со вторыми важно быть осторожными. Сильные привязки и присушки, особенно если речь идет о невзаимных чувствах, могут быть во вред. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют с осторожностью пользоваться лобовыми приворотами, чтобы не навлекать на себя и своих избранников бед и неприятностей. Простой приворот на фото стоит использовать только в том случае, если любовь взаимна, но ей что-то угрожает, например, соперница.

Как действует приворот на фото

После приворота чувства влюбленных усиливаются, и никакие соперники, разлучники завистники больше не смогут повлиять на совместное счастье. Благодаря привороту получится раскрыть глубинные чувства, ощутить единение душ и сердец, насладиться взаимным счастьем и не расставаться даже в мыслях.

Действие приворота бессрочно, и он считается одним из самых сильных инструментов ментального воздействия, поэтому пользоваться им стоит лишь в том случае, если любовь истинна.

Как навести приворот на фотографию мужчины

Приворот делают в определенные дни силы, когда женская энергетика особенно сильна. В каждом месяце есть такие дни, когда энергетика пространства помогает исполнить заветные желания, в том числе связать судьбу с определенным человеком.

Для проведения любовного ритуала понадобятся:

фотография мужчины крупным планом;черная и красная свечи;соль;красная нить;мешочек из черной ткани.

Фотографию мужчины кладут перед собой на стол, зажигают черную свечу и насыпают на изображение соль, приговаривая:

«От присушек тебя ограждаю, от чужих чувств закрываю, все привязки с тебя снимаю. Как мне без тебя не жить, счастье не растить, так и ты без меня никуда».

После этого соль с фотографии пересыпают в блюдечко, а черную свечу переворачивают пламенем вниз, чтобы затушить ее, окунув в соль. После этого соль и свечу помещают в черный мешочек и плотно завязывают. Его до рассвета выбрасывают подальше от дома после проведения ритуала.

Рядом с фотографией помещают красную свечу, на нее повязывают красную нить, зажигают и произносят, глядя на фото:

«Мил мне, люб мне, судьбу со мной делишь, счастье растишь, сомнений не даешь. Как голубка без голубя жить не может, так и мы с тобой (имена влюбленных) неразделимы. Как два крыла будем рядом, от невзгод укроемся, любовь свою сквозь жизнь пронесем, не разлучимся».

После этого нить со свечи снимают и надевают на левую руку. Завязывая три узелка, приговаривают:

«Судьбу нашу на себя замыкаю, неудач не знаю. Любовь ярким пожаром разгорится, в сердцах наших поселится».

После этого свечу гасят, а фото прячут в укромное место и никому не показывают. Нить носят на руке или кладут рядом с фотографией.