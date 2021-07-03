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Славянские заговоры на крепкий и здоровый сон

Славянские заговоры на крепкий и здоровый сон

Крепкий сон — залог здоровья и хорошего самочувствия, но не всегда удается быстро заснуть. Избавиться от напряжения, справиться с кошмарами или бессонницей помогут проверенные славянские заговоры.


Крепкий и здоровый сон позволяет не только отдыхать и восстанавливать силы, но и получать важные знаки от ангелов-хранителей. Для того, чтобы быстро засыпать, не видеть пугающих снов и быстро просыпаться с утра, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать простые заговоры. Ими пользовались наши предки, чтобы обрести покой и счастье в жизни.


Перед сном, чтобы уберечься от кошмаров, произносят: «Спать ложусь не в черном лесу, не под деревом — на кровати своей. Сон мой крепок, сон мой сладок».
Быстро заснуть поможет такой заговор: «Сумерки наступают, птицы засыпают. С птахами ранними и я ложусь, силы восстанавливаю. С зарей просыпаюсь, силами наполняюсь».
Сон подарит здоровье, если произнести такой заговор: «Спать ложусь, сам Сварог у головы охраняет, Лада в ногах стоит. Деды и прадеды говорят со мной, Перун дурные сны прогоняет. Крепкий сон, здоровья полон».
Сон будет крепким и здоровым, если перед тем, как лечь, произнести: «Силу рода пробуждаю, на защиту свою прошу встать. Как в мир Нави отправлюсь, так и выйду из него, ничего не потеряв, мудрости вобрав».
Заговорить можно и подушку, чтобы хорошо высыпаться и восполнять запас сил за ночь: «Сама мать-природа перьев для подушки дала, почивать позвала. Как лебедушка своих деток охраняет, так и мой сон будет сладок. Сил наберусь, с зарей пробужусь».
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По материалам: dailyhoro.ru

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