Славянские заговоры на крепкий и здоровый сон

Вадим Карасев

Крепкий сон — залог здоровья и хорошего самочувствия, но не всегда удается быстро заснуть. Избавиться от напряжения, справиться с кошмарами или бессонницей помогут проверенные славянские заговоры.

Крепкий и здоровый сон позволяет не только отдыхать и восстанавливать силы, но и получать важные знаки от ангелов-хранителей. Для того, чтобы быстро засыпать, не видеть пугающих снов и быстро просыпаться с утра, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать простые заговоры. Ими пользовались наши предки, чтобы обрести покой и счастье в жизни.

Перед сном, чтобы уберечься от кошмаров, произносят:Быстро заснуть поможет такой заговор:Сон подарит здоровье, если произнести такой заговор:Сон будет крепким и здоровым, если перед тем, как лечь, произнести:Заговорить можно и подушку, чтобы хорошо высыпаться и восполнять запас сил за ночь: