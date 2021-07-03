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Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются

Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются

Не успели пользователи сети обсудить рассекретивших свои отношения Деми Ловато и Ноа Сайрус, как в полку звездных пар прибыло. 24-летняя Зендая и 25-летний Том Холланд встречаются — папарацци застали звезд целующимися в машине.

Нам эти фото и видео пока недоступны, но некоторые иностранные издания уже опубликовали их. На снимках видно влюбленных — их взгляды, направленные друг на друга, выражают яркие эмоции. Подловили пару репортеры в Лос-Анджелесе: остановив автомобиль на красный свет светофора, Том погладил Зендаю по подбородку и поцеловал.


Ранее их видели в районе Сильвер-Лейк в Лос-Анджелесе, где проживает мать звезды сериала "Эйфория" Клэр Стормер.

Слухи о романе знаменитостей начали ходить еще в 2017 году. Тогда Том и Зендая вместе снимались в фильме "Человек-паук": Возвращение домой". Поклонники начали предполагать, что у пары не только рабочие отношения.  

Они подружились и начали встречаться несколько месяцев назад. Они оба такие замечательные люди. Здорово, что они вместе,

 — поделился тогда один из инсайдеров изданию E!.


Позже актеры опровергли слухи, объяснив, что они были просто друзьями.

Они были очень осторожны, держали все в секрете, но они ездили в отпуск друг с другом и вообще старались проводить друг с другом как можно больше времени,

— рассказал анонимный источник изданию Page Six в июле 2017 года.

В то время пара отшучивалась в социальных сетях и не подтверждала слухи. От последних кадров отшутиться уже не получится — поцелуи выглядят убедительно.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются
Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются
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