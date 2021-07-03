"Спартак" выкупил Мозеса у "Челси"

Вадим Карасев

Московский футбольный клуб "Спартак" выкупил права на защитника Виктора Мозеса. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан на два сезона, сообщает пресс-служба спортивной организации.

В прошлом сезоне спортсмен выступал за столичный клуб на правах аренды, он все еще принадлежал английскому "Челси". За "Спартак" он провел 20 игр во всех турнирах, на его счету четыре гола и четыре результативные передачи. Красно-белые по итогам сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги заняли второе место и планируют сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В составе "Челси" Мозес стал победителем Лиги Европы в 2013 году, чемпионата Англии в 2017-м и завоевал Кубок английской лиги в 2018-м. Также он играл за "Кристал Пэлас", "Уиган", "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Вест Хэм", "Фенербахче" и "Интер". Среди его наград есть Кубок африканских наций, который он получил в 2013 году.

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