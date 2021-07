Танцы на крыше, реки игристого и дрэг-шоу: как Вера Вонг отметила 72-летие

Вадим Карасев

27 июня известному дизайнеру Вере Вонг исполнилось 72 года. Собрать всех, чтобы отметить это событие, она, правда, предпочла чуть позже, так как хотела совместить празднование дня рождения и вечеринку по случаю завершения Месяца гордости (в июне традиционно проходит ряд мероприятий, посвященный сообществу ЛГБТ+).

Отмечала свой день рождения Вонг во вторник вечером в баре Jimmy, расположенном на крыше отеля ModernHaus в Сохо. Среди гостей дружеской вечеринки были и коллеги Веры — дизайнеры Кельвин Кляйн и Донна Каран.





Вера ВонгКельвин Кляйн и Донна Каран на вечеринке Веры Вонг

Для именинницы подготовили и приятный сюрприз — пригласили дрэг-артиста Стивена Андраде, который копирует знаменитостей. На вечеринке он появился в образе Шер, большой поклонницей которой является сама Вонг. За вечер Стивен сменил несколько ярких костюмов и спел известные хиты If I Could Turn Back Time и Believe.





Вера Вонг с гостями вечеринки

Впрочем, он был не единственным, кому в этот вечер понадобилась просторная гардеробная: шампанское гостям подавала официантка в образе Марии-Антуанетты. Кстати, угощали всех игристым, которое с недавних пор выпускается под брендом Веры Вонг.

Сама именинница появилась на вечеринке в желтом платье на бретельках и, судя по фотоотчету, не теряла времени, зажигая на танцполе.





Это было похоже на тусовку в клубе. Все танцевали, пили, ели и прекрасно проводили время,

— поделился своими впечатлениями с изданием Page Six один из гостей.









Кульминацией вечера, конечно, стал момент, когда вынесли торт. Десерт был выполнен в виде ведерка со льдом, в котором были просекко и водка. Под хоровое исполнение песни Happy Birthday Вера задула свечи.

Не знаем, что загадала Вера, но можно не сомневаться, что многие, глядя на нее, мечтают сохранить хоть часть такой жизненной энергии к этому возрасту!