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"Ты насрал на все правила!": лидер "Ногу свело" наорал на Билана из-за сорванного концерта

"Ты насрал на все правила!": лидер "Ногу свело" наорал на Билана из-за сорванного концерта

53-летний Макс Покровский обрушился на Диму Билана в своем эмоциональном видеообращении, обвинив певца в срыве концерта "Ногу свело!", сообщает "Рен ТВ".

Лидер рок-группы резко отреагировал на отмену концерта, намеченного на 2 июля в Санкт-Петербурге. Артист заявил, что выступление "Ногу Свело!" сорвалось из-за того, что Дима Билан якобы не соблюдал необходимые меры безопасности против распространения коронавируса.

"Билан, *****! Слушай меня внимательно. Я говорю вежливо и подбираю слова. Вчера в Питере ты нас*ал на все правила, и наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и к публике, в частности к нашей", — прокричал Покровский.

При этом музыкант призвал Диму Билана посмотреть его эмоциональное видеообращение.

"Ты думаешь только о себе. Нехорошо это, чувак. Уважаемая аудитория, мы будем стараться перенести концерт либо в другое место, либо на другую дату. Внимание! У "Ногу Свело!" нет претензий к организаторам и властям, только к Диме Билану", — написал Макс Покровский в инстаграме.

Продюсер Яна Рудковская уже отреагировала на слова лидера "Ногу Свело!", обращенные к Диме Билану.

"Наша команда вся привита, Дима Билан привит "Спутником V". 50 процентов было соблюдено, на концертах Дима говорил, чтобы все надели маски. Почему группа "Ногу свело!" отменила концерт? Ну, наверное, не продались билеты. При чем тут Дима Билан — непонятно. Максим может позвонить мне или Диме, но хайпить на этой теме... Это просто смешно. Обидно, что люди хайпятся на имени моего — прежде всего — друга", — цитирует Super Рудковскую.

Как писал NEWSTES, ранее Дима Билан раскритиковал песню Манижи, высказавшись о своем возвращении на "Евровидение".

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По материалам: uposters.ru

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